Ни для кого не секрет, что многие технологические компании «воюют» друг с другом, выпуская ролики и тизеры с высмеиванием недостатков друг друга. И Intel тут не исключение: недавно компания опубликовала сразу несколько видео на тему того, что устройства на базе их процессоров лучше, чем MacBook на SoC M1. Что интересно, ведущий в этих роликах — Джастин Лонг, который в рекламной кампании «Get a Mac» исполнял роль компьютера Apple.
Собственно, такой шаг для Intel вполне ожидаем: с переходом Mac на собственные процессоры Apple компания теряет прибыльного клиента, под которого больше десяти лет создавала специальные процессоры (например, Core 2 Duo в оригинальном MacBook Air или линейку процессоров с мощной графикой Iris вместо обычной HD Graphics). Поэтому не удивительно, что старейший производитель x86-процессоров стал троллить Apple за их «предательство» и переход на ARM.
Однако новый подход Intel показывает, что она непрочь получить прибыль и из такой неприятной ситуации. Напомним, что на недавнем онлайн-мероприятии Intel Unleashed: Engineering the Future компания рассказала о стратегии IDM 2.0, суть которой — начать производить процессоры на контрактной основе, для чего Intel построит к 2025 году в Аризоне две новые фабрики, потратив на это порядка 20 миллиардов долларов. Отвечать за контрактное производство будет новое подразделение компании — Intel Foundry Services (IFS). Причем производиться будут не только x86-процессоры, но и решения на архитектурах RISC-V и ARM.
Более того, в интервью CNBC глава Intel Пэт Гелсингер прямо сообщил, что планирует производить SoC для Apple: «мы хотим, чтобы они стали клиентами нашего полупроводникового производства, потому что сейчас они сильно зависят от TSMC, и им нужен запасной вариант». В итоге получается, что Intel может начать производить для Apple их процессоры Silicon. Которые сама же и высмеивает.
Такой подход Intel кажется странным, и у Apple есть все возможности отказать, особенно если учесть, что сотрудничество купертиновского гиганта с TSMC успешно продолжается уже не один десяток лет. Однако нельзя отрицать, что таким способом Intel хочет вернуть Apple обратно к x86-процессорам. С учетом того, что у последней на данный момент нет собственных ARM-процессоров, которые могут заменить топовые многоядерные решения Intel, например, в Mac Pro — вполне может быть, что такие мощные компьютеры так и останутся на x86-решениях, которые Intel будет производить в Аризоне.
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