У iPad появится антенна для просмотра ТВ. Серьёзно?

Компания Apple, по всей видимости, вдохновилась китайскими подделками её продукции и готовится выпустить антенну, которая позволит смотреть телеканалы на планшете. Об этом свидетельствует патент с названием Accessory For Electronic Device Including Broadcast Signal Tuner.
Судя по документу, антенна будет встроена в стилус Apple Pencil. Она сможет ловить телевизионный сигнал и передавать его на планшет, но на этом её возможности не ограничатся. Она также добавит устройству поддержку 5G и позволит стримить видео и звук между расположенными рядом друг с другом гаджетами по беспроводному соединению.
Конечно, возникает вопрос — почему бы не встроить эту антенну непосредственно в iPad? Если у вас был телевизор с внешней антенной, вы знаете, что иногда её необходимо перенастраивать вручную — поворачивать, менять размер и тому подобное. Как указано в патенте, тут возможно почти то же самое: когда эфирный сигнал слабый, приложение для просмотра ТВ посоветует, в какую сторону нужно повернуть стилус, при этом сам планшет может оставаться неподвижным.
Как и в случае с любыми другими патентами Apple, неизвестно, когда компания завершит разработку этого продукта и выпустит ли вообще этот продукт в продажу.
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