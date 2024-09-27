У iPad появится антенна для просмотра ТВ. Серьёзно?

Александр



Компания Apple, по всей видимости, вдохновилась китайскими подделками её продукции и готовится выпустить антенну, которая позволит смотреть телеканалы на планшете. Об этом свидетельствует патент с названием Accessory For Electronic Device Including Broadcast Signal Tuner.

Судя по документу, антенна будет встроена в стилус Apple Pencil. Она сможет ловить телевизионный сигнал и передавать его на планшет, но на этом её возможности не ограничатся. Она также добавит устройству поддержку 5G и позволит стримить видео и звук между расположенными рядом друг с другом гаджетами по беспроводному соединению.



Конечно, возникает вопрос — почему бы не встроить эту антенну непосредственно в iPad? Если у вас был телевизор с внешней антенной, вы знаете, что иногда её необходимо перенастраивать вручную — поворачивать, менять размер и тому подобное. Как указано в патенте, тут возможно почти то же самое: когда эфирный сигнал слабый, приложение для просмотра ТВ посоветует, в какую сторону нужно повернуть стилус, при этом сам планшет может оставаться неподвижным.

Как и в случае с любыми другими патентами Apple, неизвестно, когда компания завершит разработку этого продукта и выпустит ли вообще этот продукт в продажу.
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Комментарии

tellurian
+1890
tellurian
Речь скорее всего про цифровое телевидение.
Хотя есть ip tv.
47 минут назад
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