У iPhone 15 новая проблема: кабель зарядки болтается в разъеме USB-С

Олег

iPhone 15


Пользователи iPhone 15 жалуются на качество USB-С-порта в смартфонах. Сообщения появляются на форумах MacRumprs, Reddit и в соцсетях.

По сообщениям пользователей, USB-С-кабель в iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max держится очень ненадежно и хлипко. Во время использования смартфона на зарядке владельцы чувствуют, как штекер шевелится внутри порта и качается из стороны в сторону. Всё это создает ощущение хлипкости, разболтанности и низкого качества сборки.

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Судя по жалобам, проблема проявляется не у всех. Те, кто с ней столкнулся, пишут о разной степени люфта порта USB-С. У кого-то провод шевелится совсем немного, а кто-то описывает свои ощущения как «болтание» в разъеме. Скорее всего, немаловажную роль здесь играет и восприимчивость самого пользователя. При этом многие отмечают, что разъем в MacBook и iPad ведет себя лучше, чем в iPhone 15.

Apple пока не комментировала жалобы на USB-С в iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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