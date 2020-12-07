





Компания Google добавила поддержку музыкального сервиса Apple в колонках, работающих с её цифровым ассистентом. Эта возможность реализована с сегодняшнего дня в продукции Nest, JBL, Lenovo и ряда других брендов.Пользователи могут запускать воспроизведение плейлистов, альбомов, сборников, стримингового радио и отдельных треков из Apple Music с помощью голосовой команды ассистенту Google. Этот сервис содержит более 70 миллионов треков. Приложение Apple Music обладает поддержкой функции multi-room, благодаря чему пользователь может выбирать, в какой комнате запустить музыку, если у него несколько умных колонок.Помимо Apple Music умные колонки со встроенным Google Assistant получили полноценную поддержку нескольких других музыкальных сервисов, в том числе Spotify, Pandora, YouTube Music и Deezer. Точно так же запускать музыку из них теперь можно простыми голосовыми командами, вроде «Эй, гугл, включи плейлист дня из спотифай». Для использования всех возможностей этих сервисов, само собой, требуется оформить подписку в них.Поддержка Apple Music появится на колонках с Google Assistant в первую очередь в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. В дальнейшем она будет реализована в других странах мира, включая Россию.