





Абоненты желающие подключить электронные SIM-карты (eSIM) «МегаФона» начали получать отказы в региональных и московских офисах оператора. Воспользоваться услугой пока невозможно, а точные сроки возвращения сервиса не известны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщения пользователей.Напомним, eSIM — специальный модуль, который устанавливается производителем в устройстве. Для подключения смартфона, планшета или умных часов с поддержкой такой технологии к оператору не требуется наличие физической SIM-карты. Технологию виртуальной «симки» поддерживают актуальные флагманы, среди которых iPhone 11 и 11 Pro, Samsung Galaxy S20+ и S20 Ultra, а также Huawei P40 и P40 Pro.В «МегаФоне» рассказали, что «точечно привести к временному дефициту» виртуальных SIM-карт мог повышенный интерес к новой технологии. Оператор не раскрывает количество подключенных абонентов по технологии eSIM. Известно, что на начало сентября таких устройств было зарегистрировано более 1,3 миллиона в сети провайдера.«Ведомости» со ссылкой на источники сообщают, что ведомства выделили «Мегафону», «Билайну», Tele2, «Тинькофф мобайлу» и «Сбермобайлу» по 15 тысяч профилей для eSim на время тестирования технологии. Представители «Тинькофф» подтвердили ограничения пилотного проекта, а также заявили, что спрос на eSim пока есть и полностью удовлетворяется. В Tele2 рассказали об отсутствии дефицита виртуальных SIM-карт.