У «МегаФона» появился 5G. Где работает и сколько стоит?

Александр

Фото freepik

«МегаФон» объявил о запуске услуги «5G режим». Она стоит 199 рублей в месяц, и после её подключения скорость мобильного интернета увеличивается, правда, зона покрытия сильно ограничена.

Из пресс-релиза «МегаФона»:

«Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду „Эрмитаж“ и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи „5G режима“ смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность».

За пределами этих зон скорость интернета на 60% выше, а соединение более стабильное. «МегаФон» также сообщил, что тем абонентам, которые подключат «5G режим», но столкнутся с недоступностью интернета, будет сделан перерасчёт.



Увидеть карту покрытия 5G можно на сайте «МегаФона». Опытным путём было установлено, что тестовая зона работает для устройств, которые поддерживают диапазон n1 (2,1 ГГц). В некоторых случаях может потребоваться замена SIM-карты на более новую.

1
Комментарии

Aspard
+756
Aspard
На кой он теперь нужен-то...
Сегодня в 18:28
#

