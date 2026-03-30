У «МегаФона» появился 5G. Где работает и сколько стоит?

«МегаФон» объявил о запуске услуги «5G режим». Она стоит 199 рублей в месяц, и после её подключения скорость мобильного интернета увеличивается, правда, зона покрытия сильно ограничена.

«Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду „Эрмитаж“ и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи „5G режима“ смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность».

Из пресс-релиза «МегаФона»:За пределами этих зон скорость интернета на 60% выше, а соединение более стабильное. «МегаФон» также сообщил, что тем абонентам, которые подключат «5G режим», но столкнутся с недоступностью интернета, будет сделан перерасчёт.Увидеть карту покрытия 5G можно на сайте «МегаФона». Опытным путём было установлено, что тестовая зона работает для устройств, которые поддерживают диапазон n1 (2,1 ГГц). В некоторых случаях может потребоваться замена SIM-карты на более новую.