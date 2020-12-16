До 17 января 2021 года в мобильном приложении «МегаФон» можно выиграть сертификат на путешествие по миру и другие ценные подарки.
Как играть. Клиенту «МегаФона» нужно зайти в мобильном приложении в раздел «Для меня», сыграть в игру и получить баллы. За эти баллы абонент получает гарантированные подарки, а также участвует в розыгрыше главных призов. Информация о «Новогоднем марафоне» в мобильном приложении «МегаФон» в разделе «Для меня» и на странице Megafon.ru/game.
Подарки, которые можно получить, участвуя в розыгрыше суперпризов:
Онлайн-трибуна для зрителей:
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Как играть. Клиенту «МегаФона» нужно зайти в мобильном приложении в раздел «Для меня», сыграть в игру и получить баллы. За эти баллы абонент получает гарантированные подарки, а также участвует в розыгрыше главных призов. Информация о «Новогоднем марафоне» в мобильном приложении «МегаФон» в разделе «Для меня» и на странице Megafon.ru/game.
Подарки, которые можно получить, участвуя в розыгрыше суперпризов:
- 250 сертификатов на путешествие номиналом 100 000 рублей. Действуют в течение двух лет.
- Два билета и путешествие на концерт одного из исполнителей: Alice Merton, Niletto и The comet is coming.
- Смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy A01.
- Гарнитуры и смарт-браслеты.
- Дополнительные минуты и гигабайты.
- Подписка на сервисы «МегаФон ТВ», «МегаФон Пресса», «МегаФон Книги» и «МегаФон Подкасты».
- Дополнительное место в облаке «МегаДиск» на целый год.
- Подписка на Okko, IVI, Combo, Я.Плюс и другие партнерские сервисы.
Онлайн-трибуна для зрителей:
- Любой желающий может попасть в прямой эфир выступления музыкантов. Для этого на лендинге dreams.megafon.ru нужно заполнить заявку на участие. Первые 500 участников получат инструкцию и появятся на виртуальной сцене с любимым исполнителем.
- Также на онлайн-трибуну можно попасть, участвуя в танцевальном челлендже #MEGADREAMS в TikTok.
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Всех операторов перепробовал лично я.
Вернулся к мегафону, поморочил им голову их качеством связи (долго) и получил скидку на 6 мес в 20% и кэшбэк 20%.
Закончатся — ещё разок помучаю их.
В итоге плачу пока что 480 рублей за 1200 минут, безлимитный интернет и кучу ненужных смс.
Осталось найди людей, что общаются по смс.