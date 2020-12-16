До 17 января 2021 года в мобильном приложении «МегаФон» можно выиграть сертификат на путешествие по миру и другие ценные подарки.

МегаФон

Как играть. Клиенту «МегаФона» нужно зайти в мобильном приложении в раздел «Для меня», сыграть в игру и получить баллы. За эти баллы абонент получает гарантированные подарки, а также участвует в розыгрыше главных призов. Информация о «Новогоднем марафоне» в мобильном приложении «МегаФон» в разделе «Для меня» и на странице Megafon.ru/game.

Подарки, которые можно получить, участвуя в розыгрыше суперпризов:
  • 250 сертификатов на путешествие номиналом 100 000 рублей. Действуют в течение двух лет.
  • Два билета и путешествие на концерт одного из исполнителей: Alice Merton, Niletto и The comet is coming.
  • Смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy A01.
  • Гарнитуры и смарт-браслеты.
Другие призы акции:
  • Дополнительные минуты и гигабайты.
  • Подписка на сервисы «МегаФон ТВ», «МегаФон Пресса», «МегаФон Книги» и «МегаФон Подкасты».
  • Дополнительное место в облаке «МегаДиск» на целый год.
  • Подписка на Okko, IVI, Combo, Я.Плюс и другие партнерские сервисы.
Онлайн-концерт. В рамках «Новогоднего марафона подарков» 26 декабря в 18:00 состоится онлайн-концерт «Сочиняй мечты» с участием мировых и российских исполнителей — Niletto, Alice Merton, МГЗАВРЕБИ, The comet is coming и специального гостя, имя которого будет раскрыто позже.

Онлайн-трибуна для зрителей: 
  • Любой желающий может попасть в прямой эфир выступления музыкантов. Для этого на лендинге dreams.megafon.ru нужно заполнить заявку на участие. Первые 500 участников получат инструкцию и появятся на виртуальной сцене с любимым исполнителем.
  • Также на онлайн-трибуну можно попасть, участвуя в танцевальном челлендже #MEGADREAMS в TikTok. 
Трансляция концерта будет доступна во всех соцсетях «МегаФона» (включая вертикальные форматы в TikTok и IG TV в Instagram) до 1 января 2020 года, после этого ее можно будет посмотреть только на «МегаФон ТВ». Также уже 26 декабря на «МегаФон ТВ» будет доступна эксклюзивная расширенная версия с интервью артистов.


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