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У меломанов сегодня праздник: вышел портативный CD-плеер Fiio Snowsky Beatbox с колонками и поддержкой LDAC

Фархад


Популярный производитель музыкальных проигрывателей Fiio представил Snowsky Beatbox — многофункциональный портативный CD-плеер, рассчитанный на поклонников физических музыкальных носителей и коллекционеров. Устройство поддерживает воспроизведение дисков, музыки с USB-накопителей, AUX и Bluetooth-источников, а также умеет копировать компакт-диски и ловить FM-радио.

Для прослушивания можно использовать проводные наушники с разъемами 3,5 мм и USB-C или беспроводные устройства по Bluetooth. Причём тут есть поддержка кодека LDAC. Управление осуществляется с помощью физических кнопок на корпусе или комплектного ИК-пульта. Кроме того, переднюю панель можно заменить, а сам плеер — закрепить на стене благодаря магнитному креплению.



Snowsky Beatbox также оснащен двумя динамиками по 3 Вт и сабвуфером на 5 Вт, поэтому его можно использовать как Bluetooth-колонку. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 3350 мАч, которого хватает на 8 часов работы. Полная зарядка занимает около двух часов.



Fiio Snowsky Beatbox уже поступил в продажу на китайских платформах по цене ~8800 рублей.
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Источник:
NotebookCheck
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Комментарии (1)

+48
TheEwb
Я не для этого в свое время сименс сл45 расширял на акб и карты памяти чтобы вернуться к дискам!!!
2 часа назад в 18:56
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