У мессенджера Max появится конкурент — российское-китайское приложение «Молния»

Иллюстрация freepik
Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» перенесён на 2026 год. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Изначально приложение планировалось выпустить в сентябре 2025 года одновременно с национальным мессенджером Мах.
«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве», — заявил генеральный директор ООО «Молния» Михаил Толпышкин. Он также является исполнительным директором «Ред софт». Толпышкин ранее трудился в «Сбербанке», занимал должность директора по цифровизации в Российской академии наук и более десяти лет отработал в IBM, где курировал взаимодействие с государственным сектором.
Проект «Молния» был основан в 2025 году специально для создания суперприложения, ориентированного на расширение сотрудничества между Россией и Китаем. Мессенджер использует отечественное шифрование по ГОСТ-2021, пользовательские данные хранятся на серверах в Новосибирске и Москве.