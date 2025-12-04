У мессенджера Max появится конкурент — российское-китайское приложение «Молния»



Иллюстрация freepik



Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» перенесён на 2026 год. Об этом сообщило информагентство Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» перенесён на 2026 год. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Изначально приложение планировалось выпустить в сентябре 2025 года одновременно с национальным мессенджером Мах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Молния» является совместной разработкой российского IT-интегратора «Ред софт» и китайской компании Passion. Проект задуман не как простой мессенджер, а как многофункциональная экосистема, которая, помимо обмена сообщениями, будет включать социальный контент, платёжные системы, сервисы для трансграничной торговли и бизнес-инструменты.«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве», — заявил генеральный директор ООО «Молния» Михаил Толпышкин. Он также является исполнительным директором «Ред софт». Толпышкин ранее трудился в «Сбербанке», занимал должность директора по цифровизации в Российской академии наук и более десяти лет отработал в IBM, где курировал взаимодействие с государственным сектором.Проект «Молния» был основан в 2025 году специально для создания суперприложения, ориентированного на расширение сотрудничества между Россией и Китаем. Мессенджер использует отечественное шифрование по ГОСТ-2021, пользовательские данные хранятся на серверах в Новосибирске и Москве.