У мессенджера Max появится конкурент — российское-китайское приложение «Молния»

Александр

Иллюстрация freepik

Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» перенесён на 2026 год. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Изначально приложение планировалось выпустить в сентябре 2025 года одновременно с национальным мессенджером Мах.

«Молния» является совместной разработкой российского IT-интегратора «Ред софт» и китайской компании Passion. Проект задуман не как простой мессенджер, а как многофункциональная экосистема, которая, помимо обмена сообщениями, будет включать социальный контент, платёжные системы, сервисы для трансграничной торговли и бизнес-инструменты.



«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве», — заявил генеральный директор ООО «Молния» Михаил Толпышкин. Он также является исполнительным директором «Ред софт». Толпышкин ранее трудился в «Сбербанке», занимал должность директора по цифровизации в Российской академии наук и более десяти лет отработал в IBM, где курировал взаимодействие с государственным сектором.

Проект «Молния» был основан в 2025 году специально для создания суперприложения, ориентированного на расширение сотрудничества между Россией и Китаем. Мессенджер использует отечественное шифрование по ГОСТ-2021, пользовательские данные хранятся на серверах в Новосибирске и Москве.
Комментарии

tellurian
+2731
tellurian
Основным мотивом блокировки в России иностранных мессенджеров, защищенных сквозным шифрованием (доступ к диалогу имеют только его участники), является стремление государства получить тотальный контроль над перепиской и частными разговорами, а не борьба с мошенниками и террористами.
Сегодня в 17:39
#
+43
opossum tellurian
Ты только сейчас это понял?😳
2 часа назад в 18:52
#
tellurian
+2731
tellurian opossum
Нет. Может другие задумаются.
32 минуты назад
#
+18
igadkiya tellurian
С другой стороны, говорить о таких вещах надо, просто потому что бесконечное вранье, прикрывающееся заботой о гражданах, уже остохерело. Как сказал один хороший человек: «Прекратите о нас заботиться. Мы же о вас не заботимся. А если мы начнем!».
10 минут назад
#
Сергей Вахтин
+124
Сергей Вахтин
Видишь поле? А суслика в нём? Нет? А он есть. Видишь Мах? А Молнию? Нет? А она есть конкурент Макса.
час назад в 19:10
#
tellurian
+2731
tellurian Сергей Вахтин
Вот тоже подумал по это. Какой конкурент? В чём?
Продукт ещё не вышел, ещё не ясен функционал и фишки. А уже конкурент …
30 минут назад
#