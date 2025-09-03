У Mophie вышла гениальная зарядка для AirPods







Популярный производитель аксессуаров Mophie выпустил зарядную станцию Max Charging Stand, которая может одновременно заряжать Популярный производитель аксессуаров Mophie выпустил зарядную станцию Max Charging Stand, которая может одновременно заряжать AirPods Max с разъёмом USB-C и AirPods или AirPods Pro.

Mophie Max Charging Stand удерживает AirPods Max в вертикальном положении с помощью магнитного адаптера на USB-C, который подключается к порту наушников. Также в комплект входят магниты, которые переводят AirPods Max в режим энергосбережения во время зарядки.Помимо вертикального расположения AirPods Max, в девайсе предусмотрена компактная зарядная платформа Qi, которую можно использовать для AirPods или AirPods Pro с поддержкой беспроводной зарядки.Сама подставка изготовлена ​​из алюминия и выпускается в чёрном цвете. Производитель также предусмотрел мягкую силиконовую подставку, которая защищает AirPods Max от царапин.Mophie Max Charging Stand уже продаётся в некоторых странах по цене $150.