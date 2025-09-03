У Mophie вышла гениальная зарядка для AirPods

Популярный производитель аксессуаров Mophie выпустил зарядную станцию Max Charging Stand, которая может одновременно заряжать AirPods Max с разъёмом USB-C и AirPods или AirPods Pro.
Помимо вертикального расположения AirPods Max, в девайсе предусмотрена компактная зарядная платформа Qi, которую можно использовать для AirPods или AirPods Pro с поддержкой беспроводной зарядки.
Сама подставка изготовлена из алюминия и выпускается в чёрном цвете. Производитель также предусмотрел мягкую силиконовую подставку, которая защищает AirPods Max от царапин.
Mophie Max Charging Stand уже продаётся в некоторых странах по цене $150.