У Mophie вышла гениальная зарядка для AirPods

Фархад

mophie

Популярный производитель аксессуаров Mophie выпустил зарядную станцию Max Charging Stand, которая может одновременно заряжать AirPods Max с разъёмом USB-C и AirPods или AirPods Pro.

Mophie Max Charging Stand удерживает AirPods Max в вертикальном положении с помощью магнитного адаптера на USB-C, который подключается к порту наушников. Также в комплект входят магниты, которые переводят AirPods Max в режим энергосбережения во время зарядки.

Помимо вертикального расположения AirPods Max, в девайсе предусмотрена компактная зарядная платформа Qi, которую можно использовать для AirPods или AirPods Pro с поддержкой беспроводной зарядки.

Сама подставка изготовлена ​​из алюминия и выпускается в чёрном цвете. Производитель также предусмотрел мягкую силиконовую подставку, которая защищает AirPods Max от царапин.

Mophie Max Charging Stand уже продаётся в некоторых странах по цене $150.
Источник:
MacRumors
