У москвичей будут изымать велосипеды и электросамокаты. Это новая идея властей

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Дептранс Москвы высказал инициативу по решению проблемы «брошенных как попало» велосипедов и СИМ. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, власти недовольны москвичами, которые оставляют средства передвижения в неположенных местах, тем самым создавая помехи прохожим. В Дептрансе отметили: «разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды» мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, а также создают угрозу ДТП и травм.





«Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная как попало техника будет отправляться на спецстоянку», — Дептранс.



Ведомство уточнило, что арендные велосипеды и СИМ нужно оставлять только на парковках, предусмотренных сервисом аренды, а личные средства передвижения не должны мешать другим. Если же это случится, «Московский паркинг» будет забирать велосипед или электросамокат, а владелец сможет забрать их только после того, как покажет документы на собственность.



Каким образом владелец велосипеда сможет доказать свое право собственности на него — пока неясно.