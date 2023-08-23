У москвичей будут изымать велосипеды и электросамокаты. Это новая идея властей

Олег

СИМ

Фото: Unsplash

Дептранс Москвы высказал инициативу по решению проблемы «брошенных как попало» велосипедов и СИМ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, власти недовольны москвичами, которые оставляют средства передвижения в неположенных местах, тем самым создавая помехи прохожим. В Дептрансе отметили: «разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды» мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, а также создают угрозу ДТП и травм.

«Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная как попало техника будет отправляться на спецстоянку», — Дептранс. 

Ведомство уточнило, что арендные велосипеды и СИМ нужно оставлять только на парковках, предусмотренных сервисом аренды, а личные средства передвижения не должны мешать другим. Если же это случится, «Московский паркинг» будет забирать велосипед или электросамокат, а владелец сможет забрать их только после того, как покажет документы на собственность.

Каким образом владелец велосипеда сможет доказать свое право собственности на него — пока неясно.

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4877
tellurian
Так арендные можно ставить в любом месте, важно в разрешённой прокатной компанией зоне.
Многие на остановках под крышей паркуют , мл в Москва реке :)
Порядок надо наводить с этим. Людей надо учить!
На днях в центре видел как пользователь поставил каршеринговую машину оставил на инвалидном месте и её эвакуировали.
2 часа назад в 10:39
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+4741
Carter_Mayers
Тут не тупо бабки надо на штрафах делать и какие-то наказания вводить. Должна быть реальная культура вождения а не желание тупо нарубить капусты. Достаточно посмотреть как ведут себя на дорогах водители на постсоветском пространстве и как ведут себя например в Германии, Швеции и т.д. Адекватов и воспитанных водил у нас единицы, пропускают и ведут себя нормально тоже, не шибко много. Видимо такой менталитет в некоторых странах, что козырять связями и возможностями, нарушать, хамить и бить морду гораздо проще, чем быть адекватом. Так же и с любым транспортом ситуация обстоит по сути, можно сотне, можно и всем остальным. Вводи ты хоть сотни штрафов и меняй законы, но если сам водишь как ***но, то не стоит ждать каких-то серьёзных изменений. Штрафы то у нас платят простые Пети и Миши, кто со связями тупо забивает болт и копит их годами
17 минут назад
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