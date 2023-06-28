У МТС крупный сбой. Ни звонков, ни мобильного интернета

Артем
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Фото: РИА Новости
Об этом сообщают пользователи и подтверждает сервис «Детектор сбоев». 

Согласно графику сервиса «Детектор сбоев», проблема началась примерно в 16.30 по Москве и сохраняется на момент написания заметки.

Пользователи в комментариях жалуются на полное отсутствие связи и недоступность мобильного интернета. Некоторые сообщают, что устройства перестали видеть сим-карты.

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Проблемы наблюдаются в ряде регионов Поволжья, в том числе в Казани, Тольятти, Уфе, Саратове, Оренбурге и Ижевске.

Согласно ТАСС сотовый оператор в курсе о сбое и уже работает над его исправлением. Причина отсутствия связи неизвестна.
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Источник:
Детектор сбоев
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