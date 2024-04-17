«У них нет цели создания семьи» — Милонов рассказал про аморальных обитателей сервисов знакомств

Депутат Виталий Милонов стал известен широкой общественности после устраиваемых им рейдов на гей-клубы и притоны, а в прошлом году он выступил с инициативой создания российских сервисов знакомств, которые должны занять нишу Tinder и других зарубежных проектов, ушедших из России.
Российские сервисы действительно появились, но и они не нравятся Милонову в существующем виде. Как выяснил чиновник, там есть профессиональные обитатели, которые зарабатывают проституцией и эскортом, и хотя таких пользователей легко вычислить, сервисы не спешат бороться с ними, поскольку они приносят неплохой доход.
«Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются. Они известны. Другое дело, их не блокируют сами сайты, потому что им это не выгодно».
Милонов считает, что сервисам знакомств стоит следить за тем, чтобы их пользователи знакомились с целью создания семей, а не для того, чтобы зарабатывать, оказывая сексуальные услуги. По его мнению, само наличие эскортниц и проституток снижает шансы приличных девушек встретить достойных мужчин, ведь их анкеты оказываются в выдаче ниже, чем у тех, кто использует такие площадки для продвижения и покупает премиум-подписку. Он посоветовал Роскомнадзору внимательнее следить за такими сервисами и блокировать те, что превратились в виртуальные бордели.
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