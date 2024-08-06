У Ozon появилось огромное преимущество — можно оставить себе и товар, и деньги

Ozon предупредил продавцов о нововведении. Отныне маркетплейс не будет отправлять обратно на склад товары дешевле 150 рублей. Они будут оставаться у покупателей или уничтожаться на ПВЗ.Как указывает Ozon, затраты на логистику дешёвых товаров превышают их стоимость, поэтому их транспортировка оказывается невыгодной. Далеко не все продавцы оказались довольны такой политикой, ведь наверняка найдутся люди, которые будут намеренно покупать товары и отказываться от них в надежде на то, что им вернут деньги и вещь останется у них. Ozon планирует утилизировать только те товары, которые не были выданы покупателям, и тут тоже возможны злоупотребления, ведь если товар хороший, сотрудник ПВЗ может только сделать вид, что уничтожает его, а на самом деле оставит его себе.В любом случае это нововведение упростит жизнь честным покупателям. Если дешёвый товар окажется некачественным, не нужно тратить время на то, чтобы нести его в ПВЗ, можно моментально получить возврат денег (а отправится товар в мусорку или нет, зависит от того, насколько он плох).