В интервью японскому изданию AV Watch вице-президенты Sony Масаясу Ито и Хидеаки Нишино рассказали о некоторых ограничениях, с которыми предстоит столкнуться будущим владельцам PlayStation 5, в том числе и об отсутствии поддержки разрешения 1440p.
Сообщается, что на старте у PS5 не будет веб-браузера, что противоречит традициям PlayStation 3 и 4. Нишино сомневается, что пользователям необходимо иметь отдельное приложения для доступа к сетевым функциям, поскольку для всех популярных сервисов, в том числе и собственных, имеются приложения.
Также ограничена совместимость с системой виртуальной реальности PSVR, поскольку для её работы необходимо получить бесплатный адаптер для камеры, а игры запускается только в режиме обратной совместимости PS4. Нишино сообщает, что некоторые VR-проекты в любом случае могут работать лучше, но при этом он отмечает, что ему хотелось бы видеть более подходящее решение для PS5 VR в будущем. От комментариев по этому поводу он воздержался. Ранее в этом году издание Bloomberg сообщало, что Sony работает над новой гарнитурой для виртуальной реальности.
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Есть у них один мастер — Кузнецовом звать его.