





«Почта России» и «Яндекс» объявили о начале сотрудничества. Соглашение было подписано компаниями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).В рамках этого сотрудничества в отделениях «Почты России» должны будут появиться примерочные, в которых клиенты «Яндекс.Маркета» смогут примерить одежду, обувь и аксессуары, заказанные на этом маркетплейсе. Если вещь не подошла или не понравилась, её можно будет тут же оформить бесплатный возврат.Кроме этого, «Почта России» будет доставлять посылки на домашние и рабочие адреса в течение часа после оформления доставки на сайте или в мобильном приложении. Эта услуга будет оказываться сервисом «Яндекс.Доставка» или силами собственных курьеров и почтальонов.По всей России работает примерно 42 тысячи почтовых отделений. По словам заместителя генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексея Скатина, новые услуги позволят миллионам людей получать посылки не выходя из дома даже в отдалённых регионах. В дальнейшем «Почта России» планирует привлечь к экспресс-доставке посылок другие маркетплейсы и интернет-магазины.