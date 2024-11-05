У разработчиков приложений закончились идеи. Совершенно никакой фантазии!

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Я обратил внимание, что приложения магазинов и маркетплейсов стало сложно различать по иконкам. У их владельцев / разработчиков / дизайнеров внезапно появилась любовь к букве М, а накануне распродаж в честь дня одиночек — ещё и страстное желание запихнуть в иконку заветную дату 11.11, кто помельче, а кто и покрупнее. Также заметна дикая страсть к использованию надписей белого и жёлтого цвета на красном фоне.Если Wildberries и Ozon пока ещё отличимы друг от друга и других приложений, то с «Магнитом», «Магнит Маркетом», «Яндекс Маркетом» и «М.Видео» возникает путаница — их иконки представляют собой вариации на одну и ту же тему. Как будто дизайнеру дали техзадание, он сделал несколько вариантов, и все их пустили в продакшн разные сервисы. Отличия конечно же есть, но чтобы увидеть их, нужно тщательно изучать и запоминать фирменные стили разных сервисов, тогда по шрифту можно определить, какому сервису принадлежит буква М на иконке. Но это... какой-то... квест.Из-за всего этого приходится впадать в ступор в попытке сообразить, где находится иконка нужного приложения. Бывали случаи, когда я запускал приложение и уже начинал рыться в нём, а потом говорил себе — «Стоп, это же не оно, мне нужно другое». Стоит ли говорить, что внутри их интерфейс тоже срисован друг у друга будто бы под копирку, и дело тут не только в дизайн-коде операционных систем, но и в том, что сервисы старательно подрезают у конкурентов решения, которые кажутся им удачными. Стоит похвалить «Мегамаркет» — у него фиолетовая иконка, на которой название написано полностью, без сокращений до одной буквы.Нет, не круто заливать иконку красным или оранжевым, лепить на него букву М (пусть и фирменным шрифтом) и подрисовывать 11.11. Так делают все, и так делать не надо, это максимально тупо. Уважаемые дизайнеры, у вас есть другие цвета и другие буквы — пользуйтесь ими тоже, пожалуйста!