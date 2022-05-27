У россиян отняли возможность получить полноценные карты Visa и MasterCard

Электронная система государственных услуг Казахстана приостановила выдачу ИИН иностранцам — это требуется для получения местной банковской карты. Об этом пишут несколько отечественных СМИ.
Ранее мы рассказывали о том, что россияне начали активно ездить в ближнее зарубежье за банковскими картами после ухода из России Visa и MasterCard. Поскольку с 10 марта 2022 года получить полноценную банковскую карту международной платежной системы россияне могут только за границей, многие выбрали для этой цели Казахстан. Отдельные предприимчивые люди даже наладили «туры» за такими картами.
Для открытия счета в казахском банке иностранцу сначала нужно получить ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Сделать это можно было на сайте госуслуг Казахстана. Однако эта услуга больше не предоставляется. На сайте e.gov указано, что выдача ИИН иностранцам и лицам, временно пребывающим на территории Республики Казахстан, «недоступна по техническим причинам». Кроме того, уведомление гласит, что в данный момент проводятся совместные работы с МВД Казахстана.
Судя по информации на сайте, возобновить электронную выдачу ИИН планируется не ранее 1 октября 2022 года. В некоторых случаях ресурс предлагает обратиться лично в государственное ведомство для получения ИИН — пока неизвестно, работает ли такой метод. Для россиян, планировавших получить банковскую карту Visa или MasterCard в Казахстане сделать это теперь стало гораздо сложнее, либо вообще невозможно. Скорее всего, таким образом власти Казахстана борются с «удаленщиками», которые при помощи нелегальных схем пытаются открыть счета без посещения страны лично.