Visa MasterCard Обход санкций

У россиян отняли возможность получить полноценные карты Visa и MasterCard

Олег

Visa


Электронная система государственных услуг Казахстана приостановила выдачу ИИН иностранцам — это требуется для получения местной банковской карты. Об этом пишут несколько отечественных СМИ.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне начали активно ездить в ближнее зарубежье за банковскими картами после ухода из России Visa и MasterCard. Поскольку с 10 марта 2022 года получить полноценную банковскую карту международной платежной системы россияне могут только за границей, многие выбрали для этой цели Казахстан. Отдельные предприимчивые люди даже наладили «туры» за такими картами.

Для открытия счета в казахском банке иностранцу сначала нужно получить ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Сделать это можно было на сайте госуслуг Казахстана. Однако эта услуга больше не предоставляется. На сайте e.gov указано, что выдача ИИН иностранцам и лицам, временно пребывающим на территории Республики Казахстан, «недоступна по техническим причинам». Кроме того, уведомление гласит, что в данный момент проводятся совместные работы с МВД Казахстана. 

Казахстан

Судя по информации на сайте, возобновить электронную выдачу ИИН планируется не ранее 1 октября 2022 года. В некоторых случаях ресурс предлагает обратиться лично в государственное ведомство для получения ИИН — пока неизвестно, работает ли такой метод. Для россиян, планировавших получить банковскую карту Visa или MasterCard в Казахстане сделать это теперь стало гораздо сложнее, либо вообще невозможно. Скорее всего, таким образом власти Казахстана борются с «удаленщиками», которые при помощи нелегальных схем пытаются открыть счета без посещения страны лично. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Мошенники предлагают карты Visa и Mastercard для оплаты за границей
Зачем нужна карта UnionPay и способна ли она заменить Visa и Mastercard
Россиянам доступен широкий выбор карт Visa и Mastercard. Цены от 5 тысяч рублей

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+3775
tellurian
Читал, что это делается по убедительной просьбе США и Европы. ;(
Негласные рекомендации.
58 минут назад
#
kardigan
+2518
kardigan tellurian
Так есть-настоятельно попросили.
49 минут назад
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин tellurian
Всё проще: зарубежные банки не справляются с наплывом иностранцев, для них это лишняя ответственность, риски и волокита. В Грузии, например, в течение апреля и марта все банки друг за другом затягивали гайки в открытии счетов — им просто не нужно столько клиентов-иностранцев.
47 минут назад
#
tellurian
+3775
tellurian Олег Воронин
Вот тут вы не правы. Наплыв уже прошёл.
А на форумах люди пишут, что отказ идёт по формальным признакам. Банки боятся попасть по вторичные санкции :(
29 минут назад
#
+32
fedorr666
Вот пофиг от слова вообще…
46 минут назад
#