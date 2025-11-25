У россиян спросили, на чьей они стороне в споре банков с маркетплейсами

Фото freepik
Подавляющее большинство россиян выступает против инициативы крупных банков по запрету скидок на маркетплейсах. Согласно данным опроса ВЦИОМ, две трети граждан считают эту идею несправедливой. Исследование показало, что подобные нововведения затрагивают интересы широких слоёв населения — семь из десяти россиян регулярно совершают покупки на онлайн-платформах.
Эксперты ВЦИОМ констатируют, что в обществе сформировался чёткий консенсус по этому вопросу. Большинство россиян уверено, что исчезновение скидок не только ухудшит условия для миллионов покупателей, но и негативно отразится на малом и среднем бизнесе. Инициатива воспринимается как шаг в интересах крупных игроков, а не простых потребителей.
Напомним, что в этом месяце главы крупнейших банков страны выступили с предложением запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через внутренние системы расчёта и выровнять цены для всех клиентов, независимо от способа оплаты. Исключение планируется сделать только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий продукции.
Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейсы всегда были социально ответственным бизнесом, а одобрение данной инициативы может привести к росту инфляции. Юристы также отмечают, что предложение о запрете программ лояльности может противоречить действующему законодательству.