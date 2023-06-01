У РЖД появился цифровой помощник Валера

Александр
Компания РЖД показала на выставке ЦИПР-23 виртуального ассистента Валера. Его внешность была сгенерирована нейросетью из множества фотографий реальных железнодорожников.

Как говорят в РЖД, Валера может быть встроен в смартфон и другие устройства (например, в тренажёрные системы). Он обладает знаниями по железной дороге и владеет связанной с нею документацией, то есть предназначен в основном для использования сотрудниками РЖД.

На каких операционных системах будет работать Валера, пока неизвестно. Компания собирается развивать его и обучать новым навыкам, а в перспективе он сможет стать полезным и для пассажиров.

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Комментарии

+7
giftmouse
2 часа назад в 15:03
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+136
lokky
Алкаш Валера
час назад в 16:10
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