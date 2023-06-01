У РЖД появился цифровой помощник Валера

Компания РЖД показала на выставке ЦИПР-23 виртуального ассистента Валера. Его внешность была сгенерирована нейросетью из множества фотографий реальных железнодорожников.Как говорят в РЖД, Валера может быть встроен в смартфон и другие устройства (например, в тренажёрные системы). Он обладает знаниями по железной дороге и владеет связанной с нею документацией, то есть предназначен в основном для использования сотрудниками РЖД.На каких операционных системах будет работать Валера, пока неизвестно. Компания собирается развивать его и обучать новым навыкам, а в перспективе он сможет стать полезным и для пассажиров.