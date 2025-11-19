Top.Mail.Ru

У «Сбербанка» появились банкоматы со встроенной нейросетью. Что они теперь умеют?

Александр


«Сбербанк» презентовал инновационный банкомат, оснащенный искусственным интеллектом GigaChat и системой экспресс-оценки здоровья. Такие устройства появятся в декабре 2025 года по всей России.

Новый банкомат отличается двухэкранной конструкцией. Основной экран предназначен для стандартных операций, а второй — инфо-безопасный — утоплен в нише и покрыт специальной пленкой. Это обеспечивает конфиденциальность: информацию на нем видит только человек, стоящий непосредственно перед устройством. Интеллектуальная система подсветки сигнализирует о статусе банкомата: зеленый цвет означает свободный доступ, оранжевый — необходимость соблюдения дистанции.

Устройство поддерживает голосовое управление через встроенного ИИ-помощника GigaChat, благодаря чему пользователи могут отдавать голосом команды для выполнения операций. Дополнительной особенностью стал встроенный проектор, способный транслировать изображение и видео на стену, что открывает возможности для рекламы и информирования клиентов.

Наиболее инновационной функцией стала система экспресс-оценки здоровья, доступная клиентам старше 18 лет. Для анализа достаточно посмотреть в камеру устройства, после чего система измеряет комплекс показателей: пульс, артериальное давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также оценивает риски нарушения метаболизма и состояние сердечно-сосудистой системы. Полные результаты диагностики доступны в мобильном приложении «СберЗдоровье». Пользователи смогут обсудить показатели с врачом, получить консультацию или записаться на медицинское обследование. 

Банкомат разработан специалистами «Сбербанка», работает на собственном программном обеспечении и защищен патентом. Точное количество планируемых к установке устройств не раскрывается.
