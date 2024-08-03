Для СБП нашлось новое удобнейшее применение



Российские компании начали активно использовать СБП для возврата денег клиентам. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, объем таких платежей от юрлиц физлицам с мая по июль вырос почти в два раза — на 89% — и превысил 300 млрд рублей. Крупные и мелкие компании стали пользоваться «Системой быстрых платежей», чтобы отправлять клиентам деньги от магазинов и маркетплейсов за возвращенные товары, компенсации за поездки на такси, даже выплаты от страховых компаний (например, по ОСАГО после ДТП) и при сдаче машины в трейд-ин.







Такая схема удобна всем: клиенту не нужно искать и предоставлять длинные реквизиты счета, после чего ждать платежа несколько дней или недель, а компания экономит на эквайринге. Покупатели получают деньги от магазина, сервиса или маркетплейса прямо по своему номеру телефона быстро и удобно. Ожидается, что, благодаря освоению СБП малым и средним бизнесом, платежная система масштабируется и станет еще более распространенной, в том числе для мелких платежей в торговых точках.