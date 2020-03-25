Facebook

Социальная сеть Facebook отметила резкий рост использования своих сервисов на фоне пандемии коронавируса. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

«Поскольку пандемия расширяется и все больше людей практикуют физическое дистанцирование друг от друга, это также означает, что все больше людей используют наши приложения», — Facebook.

Количество отправленных сообщений через сервисы Facebook в странах с самыми большими последствиями от коронавируса выросло в 1,5 раза. В Италии, где сейчас самая тяжелая обстановка из-за пандемии, использование групповых видеочатов взлетело более чем на 1000% за месяц.

Facebook также отмечает, что в ближайшее время ожидается ослабление показателей рекламного бизнеса в странах, которые предпринимают наиболее активные действия, направленные на сокращение распространения COVID-19. На данный момент компания не дала никаких точных прогнозов.



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Источник:

РИА Новости РИА Новости

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