У следующих AirPods появятся «глаза», и это не шутка



Компания Apple собирается встроить в новые AirPods камеры. Об этом пишет MacRumors.



Новые подробности о грядущем обновлении наушников AirPods раскрыл аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Он сообщает, что к 2026 году Apple планирует массовый запуск AirPods со встроенными модулями инфракрасных камер. Судя по некоторым деталям, они будут иметь нечто общее с модулем Face ID в iPhone.







Что касается предназначения новых элементов: Apple хочет интегрировать наушники в экосистему устройств пространственных вычислений. ИК-камеры в AirPods должны будут отслеживать изменения окружающей среды и распознавать жесты пользователя для более тесного взаимодействия с ним. Например, при просмотре AR-фильма человек повернет голову, чтобы увидеть происходящие сбоку события, и AirPods тут же подстроят звуковую сцену.



Производителем ИК-модулей для AirPods будет Foxconn, и сейчас он готовит комплектующие, достаточные для производства примерно 10 млн AirPods.