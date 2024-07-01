У следующих AirPods появятся «глаза», и это не шутка

Олег

AirPods


Компания Apple собирается встроить в новые AirPods камеры. Об этом пишет MacRumors.

Новые подробности о грядущем обновлении наушников AirPods раскрыл аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Он сообщает, что к 2026 году Apple планирует массовый запуск AirPods со встроенными модулями инфракрасных камер. Судя по некоторым деталям, они будут иметь нечто общее с модулем Face ID в iPhone.

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Что касается предназначения новых элементов: Apple хочет интегрировать наушники в экосистему устройств пространственных вычислений. ИК-камеры в AirPods должны будут отслеживать изменения окружающей среды и распознавать жесты пользователя для более тесного взаимодействия с ним. Например, при просмотре AR-фильма человек повернет голову, чтобы увидеть происходящие сбоку события, и AirPods тут же подстроят звуковую сцену.

Производителем ИК-модулей для AirPods будет Foxconn, и сейчас он готовит комплектующие, достаточные для производства примерно 10 млн AirPods. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1010
Dmitriy
Ну туда бы еще eSim встроить, ибо нафига для звонков телефон, вентиляторы, уши проветривать, да и камеры надо 360 градусов, с функционалом парктроника... А потом отдельный ремень на голову, чтобы это удержать и элитные лямки плечевые, аккум то таскать надо как-то...
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