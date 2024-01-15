У смартфонов Samsung Galaxy глючат экраны после установки OneUI 6.0

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


В сети появляются жалобы пользователей смартфонов Galaxy после обновления на OneUI 6. Об этом пишет SamMobile.

Ранее в новой оболочке уже был обнаружен неприятный баг — отсутствие защиты от выгорания дисплея, при которой все статические элементы интерфейса периодически сдвигались на несколько пикселей. Похоже, что теперь выявлен новый баг, который проявляется на OLED-дисплеях.

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Согласно источнику, пользователи жалуются на пожелтение экрана после установки OneUI 6. Когда наступает вечер, дисплей приобретает желтый оттенок и остается таким до утра, независимо от того, включен ли соответствующий режим для фильтрации синего цвета.

Некоторые пользователи провели эксперимент: на смартфоне, отключенном от интернета, перевели часы на дневное время. В результате оттенок дисплея вернулся в норму. Предположительно баг вызван конфликтом между встроенной опцией Night Light в Android и собственной настройкой Eye Comfort Shield от Samsung. Компания уже пообещала исправить ситуацию в ближайшем апдейте. 

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Источник:
SamMobile
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