Xiaomi


Владельцы смартфонов Xiaomi по всему миру жалуются на странные глюки сенсорного экрана. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на комментарии в Reddit.

Проблема затронула как минимум шесть моделей смартфонов бренда:
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10 Ультра
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 9S.
Владельцы этих девайсов повсеместно жалуются на проблемы с откликом дисплея на прикосновения. У всех они выражаются по-разному, но в целом это можно описать так: смартфоном стало сложнее управлять. Пользователи пишут, что они пытались перезагружать устройства и даже восстанавливать заводские настройки, но всё это не помогает.

Стоит сказать, что проблема появилась недавно, и присутствует только на устройствах под управлением MIUI. Многие приходят к выводу, что дело именно в MIUI — а точнее, в последнем обновлении системы. Xiaomi отмечают, что проблема с сенсорным дисплеем им известна.

Апдейт MIUI 12.5 ранее уже принес на смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO множество проблем — их владельцы массово жалуются в сети. Пострадали даже флагманские MI 11 и Mi 11 Ultra — до обновления они нещадно грелись, а после него значительно потеряли в мощности. Помимо этого, ранее сама Google решила исправить трудности с push-уведомлениями на MIUI — для этого она уже разослала анкеты разработчикам приложений. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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