Владельцы смартфонов Xiaomi по всему миру жалуются на странные глюки сенсорного экрана. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на комментарии в Reddit.
Проблема затронула как минимум шесть моделей смартфонов бренда:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10 Ультра
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 9S.
Стоит сказать, что проблема появилась недавно, и присутствует только на устройствах под управлением MIUI. Многие приходят к выводу, что дело именно в MIUI — а точнее, в последнем обновлении системы. Xiaomi отмечают, что проблема с сенсорным дисплеем им известна.
Апдейт MIUI 12.5 ранее уже принес на смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO множество проблем — их владельцы массово жалуются в сети. Пострадали даже флагманские MI 11 и Mi 11 Ultra — до обновления они нещадно грелись, а после него значительно потеряли в мощности. Помимо этого, ранее сама Google решила исправить трудности с push-уведомлениями на MIUI — для этого она уже разослала анкеты разработчикам приложений.
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