«Наш бизнес показал хорошие результаты во втором квартале и продолжает работать на высоком уровне, не смотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг пандемии COVID-19. Все наши ключевые показатели вернулись на уровень до вспышки эпидемии», — Spotify.







Музыкальный сервис Spotify опубликовал свои последние финансовые результаты, подтверждая, что теперь его ежемесячная аудитория составляет 299 миллионов активных пользователей. Из них 138 миллионов платных подписчиков.Как уже упоминалось, результаты показывают, что потоковый сервис может похвастаться 299 миллионами активных пользователей в месяц, что на 29 процентов больше, чем в прошлом году. Из них 138 миллионов подписчиков Premium, что на 27 процентов больше чем в 2019 году. По словам Spotify, слушательская активность вернулась на прежний уровень везде, кроме Латинской Америки, где уровень снизился примерно на 6 процентов.Несмотря на растущие цифры, рекламная выручка сервиса снизилась на 21%, поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сектор. Как отмечает CNBC, чистый убыток Spotify составил около 356 миллионов евро. Эта довольно ощутимая потеря была в основном связана с социальными расходами и налогами, уплачиваемыми в Швеции. Представители сервиса сообщили, что более сумма сборов оказалась выше, чем ожидалось. Это связано с сильным ростом стоимости акций компании, поэтому Spotify придется заплатить на 126 миллионов евро больше, чем планировалось. Сервис выплачивает 31,42% правительству Швеции с любой прибыли, которую получает сотрудник при использовании опционов.