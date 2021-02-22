





Стриминговый сервис Spotify анонсировал появление тарифного плана Hi-Fi. О нём было объявлено на мероприятии Stream On.Тариф Hi-Fi позволит слушать музыку в аудиформате без потери качества. Для несжатых форматов (вроде WAV) ширина потока составляет 1411,2 Кбит/с, а для сжатых (например, FLAC) примерно в полтора-два раза меньше. Сейчас Spotify воспроизводит треки в файловом формате OGG с максимальным потоком 320 Кбит/с. На слух сжатая музыка почти не отличается от несжатой, разницу можно лишь увидеть на спектрограмме по срезанным верхним частотам.На мероприятии Stream On было рассказано, что тариф Hi-Fi появится лишь в некоторых странах (каких именно, не уточнялось). Несжатый формат аудио доступен лишь в единичных музыкальных сервисах — например, у Tidal и Amazon Music (в Apple Music и «Яндекс.Музыке» его нет).В России доступно несколько вариантов премиум-подписки на Spotify: 85 рублей в месяц для студентов, 169 рублей на одного пользователя, 219 рублей на двоих и 269 рублей на семью до шести человек. Сколько будет стоить подписка Hi-Fi и появится ли она в России, пока неизвестно.