У Starlink появился конкурент — с быстрым и дешёвым спутниковым интернетом

Александр



Американская компания HughesNet начала предлагать клиентам услуги доступа к спутниковому интернету. Теперь она напрямую конкурирует с сервисом Starlink от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX.

У HughesNet несколько тарифных планов с абонентской платой от 75 до 110 долларов в месяц. Компания предоставляет доступ в интернет с входящей скоростью до 100 или до 200 Мбит/с в зависимости от тарифа, тогда как скорость исходящего трафика ограничена 5 Мбит/с. После потребления 100 или 200 ГБ скорость начинает урезаться. Абонентам также придётся платить за установку оборудования (300 или 450 долларов), его настройку (99 долларов) и аренду (20 долларов в месяц).

Starlink обеспечивает более низкую скорость (фактически до 50 Мбит/с), так же берёт деньги за оборудования и настройку, а абонентская плата для большинства пользователей составляет 120 долларов в месяц. HughesNet работает только в США и пока не объявляла о планах выходить на другие рынки.

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Комментарии

tellurian
+4696
tellurian
Через чьи спутники?
2 часа назад в 11:13
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