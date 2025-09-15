У Т-Банк появился аналог Apple Pay для оплаты iPhone в России. Срочно скачайте новое приложение

Т-Банк выпустил новую версию банковского клиента под названием T Catch. Главное нововведение — технология бесконтактной оплаты T-Pay.
Для начала скачайте актуальную версию приложения из App Store. Убедитесь, что ваш iPhone подключен к интернету и работает на iOS 16 или новее.
На следующем этапе включите Bluetooth и предоставьте разрешение в настройках iPhone: «Конфиденциальность и безопасность» > Bluetooth > разрешите доступ приложению Т-Банка.
Теперь можете подносить iPhone к терминалам для оплаты.