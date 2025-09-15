У Т-Банк появился аналог Apple Pay для оплаты iPhone в России. Срочно скачайте новое приложение

Фархад

Т

Т-Банк выпустил новую версию банковского клиента под названием T Catch. Главное нововведение — технология бесконтактной оплаты T-Pay.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сервис работает на технологии Bluetooth Low Energy и совместим с технологией оплаты iPhone от Сбера. Для покупки достаточно поднести смартфон к терминалу. При этом вы будете получать кэшбэки и мили с покупок так же, как при оплате картой.

Для начала скачайте актуальную версию приложения из App Store. Убедитесь, что ваш iPhone подключен к интернету и работает на iOS 16 или новее.

На следующем этапе включите Bluetooth и предоставьте разрешение в настройках iPhone: «Конфиденциальность и безопасность» > Bluetooth > разрешите доступ приложению Т-Банка.

Теперь можете подносить iPhone к терминалам для оплаты.
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что будет с ценами на iPhone 17 в России? Когда новинки подешевеют?
В России взлетела стоимость обучения в автошколе. Сколько теперь стоит стать водителем?
Lada Iskra протестировали в реальной жизни. Вот это расход!

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+832
Tigrolik
Автор, погугли что такой эплпей. Эта шляпа никак не может быть его аналогом.
Сегодня в 08:53
#
+96
Gntlmn Mthfcng
Что-то не понял как оплачивать. Приложение не просит доступа к блютус. В настройках нет приложения в разделе конфиденциальность по части блютус. СБЕР прекрасно работает, ни разу не подводило, даже без интернета.
Сегодня в 09:27
#
+545
d’Autriche Gntlmn Mthfcng
Я вообще не понял, что это такое. Тупо приложение для ловли рыбы. Думал, что нормальное приложение тинька, в которое вшита возможность оплачивать. А эта параша как мега-костыль выглядит. Лучше уже стикер прилепить или карту достать. Удалил в итоге
Сегодня в 10:59
#
+96
Gntlmn Mthfcng d’Autriche
Обычные приложение как и были до этого) просто актуализировали и добавили функцию оплаты телефоном. Но пока не понял как активировать
Сегодня в 11:01
#
+545
d’Autriche Gntlmn Mthfcng
Четвертый раз скачал. Вот теперь выглядит как тинек. А до этого рыбья приложуха была)
Сегодня в 12:00
#
+750
pincher Gntlmn Mthfcng
Надо нажать на без контактный способ оплаты и приложение само спросить разрешение на Bluetooth
Сегодня в 11:50
#
+144
Smerch777S
Нахер оно облокотилось)))
Ничего не заменит эпл пэй😏
Все эти корявые костыли 🩼, сырой бред!
Работать будет всё дай бог через раз, а то и вообще не будет)))
Да и не на всех терминалах, что понятно.
А еще и приложение я должен из-за этого обновлять 😏
Короче либо эпл пэй, либо проще картой или стикером на телефоне.
2 часа назад в 14:43
#