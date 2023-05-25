У Tele2 появилась опция 4G Turbo. Что она даёт?

«Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G», — рассказали в Tele2.

Оператор Tele2 объявил о появлении опции 4G Turbo. Её могут подключить абоненты, у которых есть смартфоны с поддержкой 4G.Опция 4G Turbo на 50% повышает скорость интернета в сетях 4G. Если она не подключена у абонента, скорость останется прежней. Tele2 рассказывает, что интеллектуальная система отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяются абоненту с подключенной опцией 4G Turbo.Опция 4G Turbo бесплатно включена в тариф Premium, а абонентам с другими тарифами она будет обходиться в 150 рублей в месяц. Первый месяц можно пользоваться этой опцией бесплатно, плата за неё будет списана авансом по истечению пробного периода.