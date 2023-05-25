У Tele2 появилась опция 4G Turbo. Что она даёт?

Александр



Оператор Tele2 объявил о появлении опции 4G Turbo. Её могут подключить абоненты, у которых есть смартфоны с поддержкой 4G.

Опция 4G Turbo на 50% повышает скорость интернета в сетях 4G. Если она не подключена у абонента, скорость останется прежней. Tele2 рассказывает, что интеллектуальная система отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяются абоненту с подключенной опцией 4G Turbo.

«Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G», — рассказали в Tele2.

Опция 4G Turbo бесплатно включена в тариф Premium, а абонентам с другими тарифами она будет обходиться в 150 рублей в месяц. Первый месяц можно пользоваться этой опцией бесплатно, плата за неё будет списана авансом по истечению пробного периода.
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Источник:
CNews
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Комментарии

Dmitriy
+541
Dmitriy
И это при том, что скорости в сети теле2 в Москве опкие селе, печальные, местами в районе 2-3 мегабит. Откуда турбо возьмется? Не считая того, что на них еще и ряд абонентов нескольких MVNO сидят.
Думаю, что за счет тех, кто не будет за это платить, им и урежут.
2 часа назад в 18:09
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Mr.Igor
+104
Mr.Igor
Развод какой то…Или просто специально ограничивает скорость 4g чтобы потом планетам которые платят снять ограничения на скорость.
час назад в 18:32
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