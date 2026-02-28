У Telegram есть шанс избежать блокировки в России. Вот, что от него требуется

Мессенджер Telegram продолжит работу в России, если выполнит требования отечественного законодательства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского в рамках проекта «Партком» партии «Единая Россия». По его словам, при соблюдении норм никаких препятствий для работы сервиса не будет.
Для наглядности он привёл автомобильную аналогию. Если машина ездит без номеров и нарушает правила дорожного движения, её отправляют на штрафстоянку до устранения нарушений. По его словам, с цифровыми платформами логика та же — соблюдение правил является ключевым условием присутствия на рынке.