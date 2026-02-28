Top.Mail.Ru

У Telegram есть шанс избежать блокировки в России. Вот, что от него требуется

Фархад



Мессенджер Telegram продолжит работу в России, если выполнит требования отечественного законодательства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского в рамках проекта «Партком» партии «Единая Россия». По его словам, при соблюдении норм никаких препятствий для работы сервиса не будет.

Вопрос о будущем платформы подняли в контексте возможной конкуренции с отечественными решениями. Соведущий проекта, депутат Андрей Исаев, прямо спросил, останется ли Telegram в стране или его «будут выжимать» на фоне развития собственного сервиса Max. Боярский ответил, что только при выполнении требований закона мессенджер сможет работать.

Для наглядности он привёл автомобильную аналогию. Если машина ездит без номеров и нарушает правила дорожного движения, её отправляют на штрафстоянку до устранения нарушений. По его словам, с цифровыми платформами логика та же — соблюдение правил является ключевым условием присутствия на рынке.
Источник:
Интерфакс
Комментарии

+56
nomer010
И что от него требуется?
Сегодня в 15:14
+232
Nikodimus73
Чтобы сообщения не шифровались…
Сегодня в 15:15
YABLOKOFON
+452
YABLOKOFON
🤡
час назад в 18:14
