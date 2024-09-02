У Telegram и Павла Дурова возникли огромные проблемы ещё в одной стране

Александр


Правоохранительные органы Южной Кореи выдвинули обвинение против Telegram. Руководство и сотрудников этого мессенджера (то есть Павла Дурова и его команду) подозревают в пособничестве к преступлениям на сексуальной почве.

В основу обвинения лёг контент, который распространяется в телеграм-ботах и групповых чатах, пользователи которых обмениваются порно-дипфейками. Полиция выявила 24 подозреваемых в создании и распространении нелегального контента и направила в Telegram запрос о выдаче информации о них, но так и не получила ответ. Из этого южно-корейские правоохранители сделали вывод, что сотрудники компании покрывают преступников и не заинтересованы в их поимке.

По словам главы следственного штаба Национального полицейского управления Сеула У Чон Су, правоохранительные органы других стран — в частности, США — тоже сталкиваются с таким отношением со стороны Telegram. В настоящее время глава Telegram Павел Дуров находится во Франции и не может выехать оттуда, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве терроризму, продаже наркотиков, распространению детского порно и киберпреступлениям.

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5955
Вася Вотафаков
Вот и Корею нагнули что бы тоже на Дурова полаять.
2 часа назад в 13:22
#
+715
jkttim
Омериконсие подстилки встают в очередь!
час назад в 14:24
#
+38
Bykolev
А слабо было в заголовке вместо «ещё в одной стране» сразу написать «в Южной Корее»?
Зачем эти заигрывания?
Посмотрите для примера другие ресурсы: там по заголовку сразу понятно, стоит или нет открывать новость. Сэкономьте наше время.
4 минуты назад
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