У Tesla отвалился руль прямо на автостраде. И смешно, и страшно

Олег

Tesla


В сети появилась история покупателя Tesla Model Y, который столкнулся с очень неприятным браком сборки электрокара. Жалоба появилась в Twitter.

Пользователь Прерак Патель с ником @preneh24 опубликовал в своем Twitter-аккаунте гневный пост в адрес Илона Маска. Он сообщает, что 24 января приобрел новенькую Tesla Model Y, но уже 30 числа прямо во время движения по автостраде руль электрокара просто остался у него в руках. Колесо управления отвалилось с крепления, оставшись болтаться на проводах. Возможно, при сборке машины мастера забыли прикрутить руль, поэтому он просто снялся со шкива.

Руль отдельно, Tesla отдельно

К счастью, в это время сзади не было машин, поэтому мужчина смог безопасно остановиться. Он вызвал эвакуатор, отвез «теслу» в официальный сервис, где ему выкатили счет в 103 доллара за установку руля на место. Пострадавшему пришлось ругаться с сотрудниками сервиса, после чего рулевое колесо всё-таки прикрутили на место бесплатно.

В своем посте Прерак обращается к Илону Маску и говорит, что потерял доверие к Tesla. Он просит забрать машину обратно и возместить ему сумму покупки, поскольку больше не чувствует себя в ней безопасно. 

Это не первый случай, когда в относительно новой Tesla отпадает руль. В 2020 году после аналогичного инцидента представители компании подтвердили, что при сборке мастер забыл про крепление руля, и бесплатно всё починили. 

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Источник:
Twitter
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