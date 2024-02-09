У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Олег

Wildberries


Wildberries тестирует систему маркировки товаров, которые прошли проверку на оригинальность. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, маркетплейс начал маркировать оригинальные товары новым значком — «синей галочкой». Если нажать на нее, то появится оповещение: «Продавец подтверждает, что товар подлинный». Таким образом WB хочет искоренить торговлю контрафактом и подделками.

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Чтобы получить «синюю галочку», продавец должен предоставить маркетплейсу соответствующую документацию: действующий договор с производителем товаров, контракт с дистрибьютором и так далее. Так он докажет, что купил оригинальную продукцию и не торгует «палью».

WB

На текущий момент в эксперименте участвует продукция «известных брендов» бытовой техники, электроники и обуви. WB рассчитывает, что покупатели будут отдавать предпочтение товарам с «галочкой», а контрафакт без нее будет плохо продаваться и вообще пропадет с маркетплейса. Сейчас значки оригинальности можно увидеть только в веб-версии, а в ближайшее время они появятся в приложении. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+6
APPLE STAVROPOL PRO
😂 а что помешает ему разбавлять оригиналы палью?
2 часа назад в 22:32
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tellurian
+2683
tellurian APPLE STAVROPOL PRO
💯
В своё время водители автобусов и троллейбусов продавали билеты в салоне 1:1. Один наилучший, один левый. Деньги себе в карман.
2 часа назад в 22:42
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