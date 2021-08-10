«Требования по использованию российского пакета приложений касаются только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций. ... Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется. ... Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций. В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним».