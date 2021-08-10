Правительство РФ планирует перевести государственные и образовательные учреждения на отечественный софт для общения. Об этом рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на Министерство цифрового развития РФ.
В число приложений, которые будут заменены на отечественные, входят мессенджеры, электронная почта и сервисы видео-конференц-связи. В конечном итоге планируется перевести на них абсолютно все бюджетные организации, но происходить это будет поэтапно.
До декабря 2021 года на российское ПО будут «подсажены» государственные служащие и работники других бюджетных сфер, а в течение 2022-го это распространится на все образовательные учреждения: школы, вузы, институты, техникумы. Согласно источнику, изменения уже были одобрены 20 июля в правительственной комиссии по цифровому развитию.
На практике изменения затронут не только сотрудников госучреждений, но и простых граждан. Например, общеизвестную практику «родительских групп» в Viber и WhatsApp придется перекраивать — в таких группах обычно проходит общение родителей школьников с их учителями. Очевидно, что немалое число родителей будут недовольны необходимостью устанавливать еще один «лишний» мессенджер только ради общения с учителем. А самим преподавателям придется заново учиться пользоваться видеосвязью — ведь на данный момент во многих учреждениях используется Skype или Zoom для удаленного обучения детей.
Напомним, что среди отечественного ПО, которое подходит для указанных выше задач, числятся «Там.Там», «Яндекс.Мессенджер», «Яндекс.Эфир», «Почта Mail Ru», «Яндекс.Почта» и другие.
Эксперты считают, что инициатива довольно сложна в реализации, но совершенно необходима для того, чтобы исключить зависимость государственных учреждений от западных сервисов. Например, ранее сервис для видеоконференций Zoom Cloud Meeting отказался продавать свой тариф некоторым госструктурам. Похоже, власти хотят избавиться от подобных казусов, чтобы работа важных структур не нарушалась.
Минцифры добавило поясняющий комментарий:
«Требования по использованию российского пакета приложений касаются только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций. ... Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется. ... Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций. В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: