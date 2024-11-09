У водителей появится новая обязанность

Александр



МВД разработало поправку к стандарту, который определяет, каким должны быть государственные регистрационные знаки на автомобилях. Росстандарт планирует принять эту поправку, и когда она вступит в силу, некоторым водителям придётся в обязательном порядке заказывать изготовление новых табличек с номерами.

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Согласно этой поправке, на автомобильном номере должно быть изображение российского флага. ГИБДД уже давно выдаёт такие номера, но автомобилисты могут напечатать дубликат (например, если табличка не помещается в выделенное под неё место в силу конструктивных особенностей автомобиля). Требования к дубликатам не особо строгие — главное, чтобы читался номер и числовое обозначение региона, а печатать флаг не обязательно.

До 90-х автомобильные номера в России были ещё более простыми, красный флаг СССР, а впоследствии российский триколор на них не печатали.

Законодатели пока не определились, как будут наказывать водителей без триколора на номере. Опрошенные «Коммерсантом» юристы тоже в растерянности: они напомнили, что ст. 12.2 КоАП предусматривает штраф в 500 рублей за управление машиной с регистрационным номером, не соответствующими стандарту, но наказание за отсутствие изображения флага не будет соответствовать принципам справедливости, поскольку оно не влияет на безопасность дорожного движения. Даже если штраф будет предусмотрен, есть вероятность, что он не будет распространяться на тех, кто получил номер до введения поправки.

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Комментарии

0
Tayton
Зачем «это» здесь?!👀
час назад в 19:52
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Сергей Максин
+44
Сергей Максин
Ахуели что ли !!! Кап это без флага!!!!
час назад в 20:05
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