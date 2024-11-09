У водителей появится новая обязанность

МВД разработало поправку к стандарту, который определяет, каким должны быть государственные регистрационные знаки на автомобилях. Росстандарт планирует принять эту поправку, и когда она вступит в силу, некоторым водителям придётся в обязательном порядке заказывать изготовление новых табличек с номерами.

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