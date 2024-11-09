У водителей появится новая обязанность

МВД разработало поправку к стандарту, который определяет, каким должны быть государственные регистрационные знаки на автомобилях. Росстандарт планирует принять эту поправку, и когда она вступит в силу, некоторым водителям придётся в обязательном порядке заказывать изготовление новых табличек с номерами.
До 90-х автомобильные номера в России были ещё более простыми, красный флаг СССР, а впоследствии российский триколор на них не печатали.
Законодатели пока не определились, как будут наказывать водителей без триколора на номере. Опрошенные «Коммерсантом» юристы тоже в растерянности: они напомнили, что ст. 12.2 КоАП предусматривает штраф в 500 рублей за управление машиной с регистрационным номером, не соответствующими стандарту, но наказание за отсутствие изображения флага не будет соответствовать принципам справедливости, поскольку оно не влияет на безопасность дорожного движения. Даже если штраф будет предусмотрен, есть вероятность, что он не будет распространяться на тех, кто получил номер до введения поправки.