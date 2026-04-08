У всех альтернатив Telegram обнаружена одна общая проблема. Что с ней делать — пока неясно

Внимание! Статья содержит субъективное личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции
Работа Telegram ограничивается в России уже не первую неделю. За это время пользователи прошли несколько этапов — кто-то принял реальность, кто-то организовал себе пути обхода, а некоторые ищут альтернативы привычному мессенджеру. О самых популярных «заменителях телеграма» мы уже рассказывали, и у всех них есть одна проблема — а точнее, порочный замкнутый круг.
Чем заменить Telegram
Мессенджер Дурова хоть и не стал суперприложением, но всё равно собрал в себе довольно много возможностей. Помимо, собственно, личного общения, Telegram предлагает каналы, которые для многих стали источником новостей и другой полезной информации, а также позволили поближе познакомиться с многими медийными личностями.
Личный канал в телеграме — это практически прямое общение блогера с аудиторией, без предварительной подготовки, монтажа, сведения, сценариев и подсъемов. И многие россияне «подсели» на такой формат.
Как вишенка на торте — свои неповторимые опции для общения, которых нет больше нигде. Например, обращение с гифками и стикерпаками в телеграме крайне простое и непринужденное, такого не найти у конкурирующих мессенджеров. За несколько лет люди привыкли к кастомным эмодзи в сообщениях и никнеймах. Чат «Избранное» тоже развился и предлагает максимально возможное удобство, практически убив индустрию приложений-заметок. Если присовокупить сюда суммарную аудиторию Telegram в России, то напрашивается очевидный вывод: заменить такой продукт просто нечем, хотя мессенджеров вообще-то существует довольно много.
Прямо сейчас в топ-10 категории «Общение» российского App Store находятся приложения вроде турецкого BiP, американского imo и южнокорейского KakaoTalk. Каждое по-своему неплохо: понятный интерфейс, бесплатность, доступность в РФ, довольно широкие возможности, а самое главное — зачастую они предлагают сквозное шифрование, базовый минимум современной безопасности общения.
Однако все они имеют одну общую проблему, которая специфична именно для нашей страны.
В чем проблема «альтернативных телеграмов»
Недостатков хоть отбавляй. Одни приложения не до конца переведены на русский, в других замороченная регистрация и много лишних «местечковых» функций и разделов, непонятных российскому пользователю. О каналах СМИ, медиа и блогеров можно даже не вспоминать — пожалуй, такого обилия не найти больше нигде.
Но всё это не главное. «На безрыбье» россиянин согласен на урезанные финтифлюшки, лишь бы всё работало без смены IP-адреса. Он хочет безопасно и приватно созваниваться с другими людьми через интернет и общаться без дополнительных манипуляций. В этом и состоит главная проблема.
Несмотря на первые позиции в App Store, все заменители вместе взятые не имеют даже десяти процентов популярности Telegram в нашей стране. Житель Москвы скачивает условный BiP, чтобы нормально позвонить пожилой маме в деревню, но у его пожилой мамы не установлен BiP, как и у 99% списка его контактов. Это значит, что теперь ему нужно поехать в деревню и настроить ей нужный мессенджер, а также попросить хотя бы основной круг общения скачать это приложение и зарегистрироваться в нем. По сути, пользователь становится проактивным распространителем просто ради того, чтобы всё было как раньше.
А ведь люди могут и не соглашаться устанавливать что-то незнакомое и странное: кто-то просто не хочет вникать, кто-то боится, а кто-то уже стал проактивным распространителем другого «заменителя телеграма». В результате наш россиянин, конечно, сможет пообщаться с кем-то в своём BiP, но удобным или нативным такой способ связи, увы, не назовешь.
Но быть может один из таких «заменителей» выстрелит и жители РФ начнут его массово устанавливать? В теории такое возможно, но не спешите надеяться.
Чего ждать дальше
Предположим, что тот же условный BiP вдруг распробуют десятки, сотни тысяч или даже миллионы россиян. Его начнут пиарить блогеры и СМИ как безглючную и незаблокированную альтернативу Telegram, а ваш список контактов один за другим переберется в BiP. Быть может, там даже появится больше каналов, благо функциональность сама по себе предусмотрена. Что будет дальше?
Блокировка BiP, с огромной вероятностью.
Текущая политика действий российских регулирующих органов не направлена исключительно против Telegram. Судя по ситуации, она гораздо шире и касается зарубежных сервисов в целом. Если разработчики хостинга, соцсети или мессенджера не идут на контакт и компромиссы, сервис подвергается ограничениям и блокировкам. А если в нем присутствует шифрование, то бан становится просто вопросом времени.
Таким образом, любой «заменитель телеграма» в России ждет один и тот же порочный замкнутый круг: сначала неизвестность, потом популярность, потом блокировка. Миновать его смогут лишь сервисы, которые либо тесно сотрудничают с государством, либо созданы им самим — а такие вводные могут не устроить уже самих пользователей.