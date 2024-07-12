У Wildberries появилась новая функция. Неужели полезная?

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Она защитит от покупателей случайных трат, но стоит поспешить.Ранее быстрой отменой заказа могли воспользоваться только покупатели с оплатой при получении. Теперь эта функция доступна всем, однако время ее действия ограничено — отказаться можно если товар еще не начали собирать на складе продавца или маркетплейса, либо в течение часа с момента оформления.Найти кнопку можно в разделе «Доставки» после оформления заказа. Для отмены со смартфонов на iOS или Android, после оформления заказа переходим в раздел «Доставка» и жмем на статус «Оформлено» под товаром — появится опция выбрать отмену заказа.В настольной версии кнопка отмены появится при наведении курсора на карточку товара. В веб-версии на мобильных устройствах жмем на «три точки» под товаром и выбираем «Отменить доставку».