У Wildberries появился мессенджер — пока не для всех

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о разработке мессенджера собственного мессенджера компании. В настоящее время приложение находится в стадии пилотного тестирования и доступно только сотрудникам для решения внутренних коммуникационных задач, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность его вывода на российский и зарубежные рынки.
По словам Татьяны Ким, разработка мессенджера стала логичным продолжением развития медийных сервисов компании. Она отметила, что рынок сервисов формируется в России «с перекосами», поэтому в Wildberries хотят предложить «что-то новенькое, что-то необычное». В настоящее время компания уже развивает платформу для видеошопинга Wibes, в которую интегрирована «лёгкая форма» мессенджера с возможностью обмена сообщениями, но без групповых чатов. В будущем функциональность Wibes будет расширена.
Wildberries рассматривает создание мессенджера как часть стратегии по укреплению собственной цифровой экосистемы, которая уже включает маркетплейс, платёжную систему, рекламные инструменты и видеоплатформу. Мессенджер должен стать звеном, связывающим миллионы пользователей этой экосистемы.