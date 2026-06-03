Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

У Wildberries появился мессенджер — пока не для всех

Александр


Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о разработке мессенджера собственного мессенджера компании. В настоящее время приложение находится в стадии пилотного тестирования и доступно только сотрудникам для решения внутренних коммуникационных задач, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность его вывода на российский и зарубежные рынки.

По словам Татьяны Ким, разработка мессенджера стала логичным продолжением развития медийных сервисов компании. Она отметила, что рынок сервисов формируется в России «с перекосами», поэтому в Wildberries хотят предложить «что-то новенькое, что-то необычное». В настоящее время компания уже развивает платформу для видеошопинга Wibes, в которую интегрирована «лёгкая форма» мессенджера с возможностью обмена сообщениями, но без групповых чатов. В будущем функциональность Wibes будет расширена.

Wildberries  рассматривает создание мессенджера как часть стратегии по укреплению собственной цифровой экосистемы, которая уже включает маркетплейс, платёжную систему, рекламные инструменты и видеоплатформу.  Мессенджер должен стать звеном, связывающим миллионы пользователей этой экосистемы.


0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
На Wildberries появился новый способ экономить
Купить эти праздничные товары на OZON и Wildberries теперь будет очень сложно
Wildberries втихую поменял правила отказа от товаров. Написано одно, на деле — намного хуже

Рекомендации

Рекомендации

Стоимость поездок на такси резко упадет благодаря новому закону РФ
Власти РФ предложили Telegram пойти на небольшой компромисс. В чём он заключается?
Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN
В Московской области отключат мобильный интернет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также