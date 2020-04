Xbox Game Pass – отличная возможность начать играть, если вы не делали этого раньше. Вы точно найдёте новые любимые миры в огромной и регулярно обновляемой библиотеке из более 100 игр, в которой точно найдётся то, что понравится вам и каждому члену вашей семьи. Xbox Game Pass это не только огромная библиотека из более 100 игр, но ещё и выгодное предложение по акции «3+3» - оформляйте подписку Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца и получите 3 месяца в подарок! Игры от Xbox Game Studios доступны обладателям подписки в день их официального релиза. Также, обладатели абонемента Xbox Game Pass могут сэкономить до 20% при покупке игр Xbox One из действующего каталога Xbox Game Pass, а при покупке любого дополнения или внутриигрового контента получить скидку в размере 10%. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate теперь смогут получить бонусы в виде дополнений и внутриигрового контента – в рамках подписки и без дополнительной платы. В будущем новые Бонусы будут анонсироваться вместе с обновлениями каталога Xbox Game Pass. Благодаря активной подписке Xbox Game Pass Ultimate, владельцы консолей семейства Xbox One получат все преимущества Золотого статуса Xbox Live Gold: доступ к самой продвинутой многопользовательской сети, 4 бесплатных игры для Xbox One и 2 для Xbox 360 (по программе обратной совместимости) каждый месяц, возможность присоединиться к сотням игровых сообществ и клубов а также эксклюзивные скидки на игры и дополнения.

В российских розничных сетях стартовала весенняя распродажа Xbox. Во время акции покупателей ждут выгодные предложения на консоли и подписку Xbox Game Pass Ultimate. Кроме того, пользователи могут приобрести игры с большими скидками в цифровом магазине Xbox.Самая мощная консоль текущего поколения Xbox One X доступна по ориентировочной розничной цене всего 27 990 рублей. В акции участвуют различные комплекты, в том числе с главными хитами минувшей осени – Gears 5 и Star Wars Jedi: Fallen Order, а также с популярной гоночной игрой Forza Horizon 4. Предложение действует до 24 апреля 2020 года в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах, специализирующихся на продаже потребительской электроники и видеоигр.Также в розничных сетях действует специальное предложение на абонемент Xbox Game Pass Ultimate, который включает в себя более 100 отличных игр для Xbox One и ПК, а также подписку Xbox Live Gold для мультиплеера на консолях. До 16 апреля при покупке подписки на 3 месяца пользователи получают еще 3 месяца Xbox Game Pass Ultimate дополнительно. При этом при покупке абонемента на сайтах розничных сетей вы сразу же получаете цифровой код, не выходя из дома.Кроме того, большая весенняя распродажа игр и дополнений проходит и в цифровом магазине Xbox. Пользователей ждут свыше 500 выгодных предложений для консолей Xbox One и Xbox 360, среди которых есть как недавние релизы, так и зарекомендовавшие себя хиты. Полный список игр доступен на официальной странице акции.Напомним, подписка Xbox Game Pass Ultimate включает в себя все преимущества Xbox Live Gold, а также более 100 высококачественных игр для консоли и ПК. Новые игры добавляются постоянно, поэтому вам всегда будет во что поиграть. Наслаждайтесь эксклюзивными предложениями и скидками, играйте с друзьями в самой продвинутой многопользовательской сети и откройте для себя следующую любимую игру.