В российских розничных сетях стартовала весенняя распродажа Xbox. Во время акции покупателей ждут выгодные предложения на консоли и подписку Xbox Game Pass Ultimate. Кроме того, пользователи могут приобрести игры с большими скидками в цифровом магазине Xbox.
Самая мощная консоль текущего поколения Xbox One X доступна по ориентировочной розничной цене всего 27 990 рублей. В акции участвуют различные комплекты, в том числе с главными хитами минувшей осени – Gears 5 и Star Wars Jedi: Fallen Order, а также с популярной гоночной игрой Forza Horizon 4. Предложение действует до 24 апреля 2020 года в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах, специализирующихся на продаже потребительской электроники и видеоигр.
Также в розничных сетях действует специальное предложение на абонемент Xbox Game Pass Ultimate, который включает в себя более 100 отличных игр для Xbox One и ПК, а также подписку Xbox Live Gold для мультиплеера на консолях. До 16 апреля при покупке подписки на 3 месяца пользователи получают еще 3 месяца Xbox Game Pass Ultimate дополнительно. При этом при покупке абонемента на сайтах розничных сетей вы сразу же получаете цифровой код, не выходя из дома.
Кроме того, большая весенняя распродажа игр и дополнений проходит и в цифровом магазине Xbox. Пользователей ждут свыше 500 выгодных предложений для консолей Xbox One и Xbox 360, среди которых есть как недавние релизы, так и зарекомендовавшие себя хиты. Полный список игр доступен на официальной странице акции.
Напомним, подписка Xbox Game Pass Ultimate включает в себя все преимущества Xbox Live Gold, а также более 100 высококачественных игр для консоли и ПК. Новые игры добавляются постоянно, поэтому вам всегда будет во что поиграть. Наслаждайтесь эксклюзивными предложениями и скидками, играйте с друзьями в самой продвинутой многопользовательской сети и откройте для себя следующую любимую игру.
Ключевые преимущества:
Самая мощная консоль текущего поколения Xbox One X доступна по ориентировочной розничной цене всего 27 990 рублей. В акции участвуют различные комплекты, в том числе с главными хитами минувшей осени – Gears 5 и Star Wars Jedi: Fallen Order, а также с популярной гоночной игрой Forza Horizon 4. Предложение действует до 24 апреля 2020 года в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах, специализирующихся на продаже потребительской электроники и видеоигр.
Также в розничных сетях действует специальное предложение на абонемент Xbox Game Pass Ultimate, который включает в себя более 100 отличных игр для Xbox One и ПК, а также подписку Xbox Live Gold для мультиплеера на консолях. До 16 апреля при покупке подписки на 3 месяца пользователи получают еще 3 месяца Xbox Game Pass Ultimate дополнительно. При этом при покупке абонемента на сайтах розничных сетей вы сразу же получаете цифровой код, не выходя из дома.
Кроме того, большая весенняя распродажа игр и дополнений проходит и в цифровом магазине Xbox. Пользователей ждут свыше 500 выгодных предложений для консолей Xbox One и Xbox 360, среди которых есть как недавние релизы, так и зарекомендовавшие себя хиты. Полный список игр доступен на официальной странице акции.
Напомним, подписка Xbox Game Pass Ultimate включает в себя все преимущества Xbox Live Gold, а также более 100 высококачественных игр для консоли и ПК. Новые игры добавляются постоянно, поэтому вам всегда будет во что поиграть. Наслаждайтесь эксклюзивными предложениями и скидками, играйте с друзьями в самой продвинутой многопользовательской сети и откройте для себя следующую любимую игру.
Ключевые преимущества:
- Xbox Game Pass – отличная возможность начать играть, если вы не делали этого раньше. Вы точно найдёте новые любимые миры в огромной и регулярно обновляемой библиотеке из более 100 игр, в которой точно найдётся то, что понравится вам и каждому члену вашей семьи.
- Xbox Game Pass это не только огромная библиотека из более 100 игр, но ещё и выгодное предложение по акции «3+3» - оформляйте подписку Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца и получите 3 месяца в подарок!
- Игры от Xbox Game Studios доступны обладателям подписки в день их официального релиза. Также, обладатели абонемента Xbox Game Pass могут сэкономить до 20% при покупке игр Xbox One из действующего каталога Xbox Game Pass, а при покупке любого дополнения или внутриигрового контента получить скидку в размере 10%.
- Подписчики Xbox Game Pass Ultimate теперь смогут получить бонусы в виде дополнений и внутриигрового контента – в рамках подписки и без дополнительной платы. В будущем новые Бонусы будут анонсироваться вместе с обновлениями каталога Xbox Game Pass.
- Благодаря активной подписке Xbox Game Pass Ultimate, владельцы консолей семейства Xbox One получат все преимущества Золотого статуса Xbox Live Gold: доступ к самой продвинутой многопользовательской сети, 4 бесплатных игры для Xbox One и 2 для Xbox 360 (по программе обратной совместимости) каждый месяц, возможность присоединиться к сотням игровых сообществ и клубов а также эксклюзивные скидки на игры и дополнения.
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