





У потокового сервиса «Яндекс.Музыка» появится приложение для Apple Watch. Об этом сообщил Павел Кушелев в своём подкасте «О Чём Речь» со ссылкой на выступление руководителя поискового подразделения «Яндекс» Андрея Стыскина в Clubhouse.Сейчас у «Яндекс.Музыки» отсутствует возможность управления воспроизведением с помощью умных часов Apple. По словам Стыскина, в ближайшее время этот недостаток сервиса будет устранен. Помимо этого, он рассказал, что их карты и навигатор появятся в Android Auto и Apple Car Play.Не забудьте поставить лайк и подписаться на подкаст Павла Кушелева. Ему будет приятно и он в следующем выпуске расскажет ещё какие-нибудь интересные штуки из Clubhouse.