У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?

Пресс-служба Wildberries объявила о планах компании запустить сервис такси. Пилотный проект после завершения подготовительного процесса будет тестироваться в Беларуси, после чего может быть принято решение расширить географию сервиса.
Wildberries — крупнейший российский маркетплейс. Он доставляет товары по России, а также по странам ближнего зарубежья — в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и некоторых других. Эксперты сходятся во мнении, что сочетание маркетплейса и сервиса такси улучшит экономику обоих направлений.
Рынок такси в России сейчас фактически монополизирован сервисом «Яндекс Такси», который несколько лет назад поглотил почти всех своих крупных конкурентов («Везёт», Uber) и в ценовой войне выдавил почти все мелкие таксопарки. В итоге привело к недовольству таксистов, которые стали периодически бастовать, требуя снижения комиссии и увеличения тарифов. Появление в этой сфере столь сильного игрока, как Wildberries, должно позитивно сказаться как на заработках таксистов, так и на тарифах для пассажиров (например, за счёт уменьшения комиссии сервисов и увеличении промо-выплат ради привлечения водителей).