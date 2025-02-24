У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?





Пресс-служба Wildberries объявила о планах компании запустить сервис такси. Пилотный проект после завершения подготовительного процесса будет тестироваться в Беларуси, после чего может быть принято решение расширить географию сервиса.

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