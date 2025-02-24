У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?

Александр



Пресс-служба Wildberries объявила о планах компании запустить сервис такси. Пилотный проект после завершения подготовительного процесса будет тестироваться в Беларуси, после чего может быть принято решение расширить географию сервиса.

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В Wildberries рассказали, что за двадцать лет работы у компании накопился огромный опыт транспортных перевозок. Имеется собственный автопарк, а когда это целесообразно, компания сотрудничает со сторонними перевозчиками.

Wildberries — крупнейший российский маркетплейс. Он доставляет товары по России, а также по странам ближнего зарубежья — в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и некоторых других. Эксперты сходятся во мнении, что сочетание маркетплейса и сервиса такси улучшит экономику обоих направлений.

Рынок такси в России сейчас фактически монополизирован сервисом «Яндекс Такси», который несколько лет назад поглотил почти всех своих крупных конкурентов («Везёт», Uber) и в ценовой войне выдавил почти все мелкие таксопарки. В итоге привело к недовольству таксистов, которые стали периодически бастовать, требуя снижения комиссии и увеличения тарифов. Появление в этой сфере столь сильного игрока, как Wildberries, должно позитивно сказаться как на заработках таксистов, так и на тарифах для пассажиров (например, за счёт уменьшения комиссии сервисов и увеличении промо-выплат ради привлечения водителей).

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Комментарии

Ckor_30
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Ckor_30
Наконец то хоть какой будет конкурент.
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