Uber Advanced Technologies Group получила разрешение от Калифорнийского департамента транспорта на испытание беспилотных автомобилей на улицах штата. Это случилось спустя два года после аварии автономного автомобиля в штате Аризона, в результате которой погиб пешеход.



Сразу после инцидента были прекращены все испытания «беспилотников» в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско (США) и Торонто (Канада) были прекращены. Компания была вынуждена распустить всех операторов и задумалась о продаже проекта автономных транспортных средств. Об этом сообщает издание TechCrunch.



Uber сообщает, что компания пока не готова вернуться к испытанию беспилотных автомобилей. «Сан-Франциско — это прекрасный город, в котором можно собирать необходимые знания для технологий автономных систем вождения в условиях сложной и постоянно меняющейся обстановки. У нас пока нет информации о том, когда именно мы возобновим тестирование “беспилотников”. Тем не менее, получение разрешения является для нас очень важным шагом», — сообщил представитель Uber.



В компании сообщили, что до конца 2020 года планируют доделать карту Вашингтона и начнут там испытание беспилотных автомобилей. Напомним, в декабре 2018 года Uber получила разрешение от министерства транспорта Пенсильвании на использование «беспилотников» для дорог общего пользования.





