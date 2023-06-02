Uber создаст армию робокурьеров для доставки еды

Артем
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Сервис Uber Eats и Serve Robotiсs начнут доставлять продукты четырехколесными роботами. Программу развернут в крупнейших городах США к 2026 году.

По словам компании Serve Robotiсs, кибердоставщики будут передвигаться на колесах. За день робот сможет развозить до десяти заказов и преодолевать до 40 километров от одного заряда. В «салон» помощника поместится до 23 кг продуктов. 

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Помогать в планировке маршрута будет искусственный интеллект. На корпусе размещены две камеры, стилизованные под глаза. С их помощью робот сможет анализировать местность и обходить препятствия на своем пути. Чтобы получить заказ, клиенту нужно будет ввести пароль.

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Uber надеется, что партнерство с Serve Robotics максимально расширится в 2026 году. Около 2000 роботов-доставщиков смогут работать в Сан-Хосе, Калифорния, Даллас, Техас и Ванкувер.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+183
Виктор Пересвет
Робокурьеров надо делать на базе броневиков, а иначе они могут пропадать… неожиданно, неважно, в какой стране…)
минуту назад
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