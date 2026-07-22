Участь Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz в России определил новый закон Госдумы. Прощаемся?

Новый закон РФ позволяет отказать зарубежным компаниям в легком возвращении. Об этом пишет Wroom.Согласно источнику, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий возможность возврата российских активов иностранными компаниями из недружественных стран. Ряд зарубежных автоконцернов после февраля 2022 года продали свои заводы в России «за рубль» с условием обратного выкупа за те же деньги, однако теперь могут не выкупить.Новые нормы наделяют арбитражный суд правом отказывать компаниям из «недружественных» стран в реализации их опционов. При принятии решений будут учитываться позиция правительственной комиссии, нерыночные условия первоначальной сделки, а факты публичной поддержки санкционных ограничений против России. Суд сможет вынести решение об отказе вне зависимости от того, подавала ли компания фактическое заявление на выкуп.Сейчас опционы сохраняются у Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz, а Mazda и Hyundai их уже утратили из-за истечения установленных сроков действия опционов.