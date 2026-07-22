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Участь Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz в России определил новый закон Госдумы. Прощаемся?

Олег

Фото: Unsplash 

Новый закон РФ позволяет отказать зарубежным компаниям в легком возвращении. Об этом пишет Wroom. 

Согласно источнику, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий возможность возврата российских активов иностранными компаниями из недружественных стран. Ряд зарубежных автоконцернов после февраля 2022 года продали свои заводы в России «за рубль» с условием обратного выкупа за те же деньги, однако теперь могут не выкупить. 

Новые нормы наделяют арбитражный суд правом отказывать компаниям из «недружественных» стран в реализации их опционов. При принятии решений будут учитываться позиция правительственной комиссии, нерыночные условия первоначальной сделки, а факты публичной поддержки санкционных ограничений против России. Суд сможет вынести решение об отказе вне зависимости от того, подавала ли компания фактическое заявление на выкуп.

Сейчас опционы сохраняются у Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz, а  Mazda и Hyundai их уже утратили из-за истечения установленных сроков действия опционов. 
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Источник:
Wroom
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Комментарии (1)

+303
Gabriel
Чего тут не ясного. Те у кого будут военные контракты и поставки в зону конфликта пойдут лесом или с инвестиционным пакетом вернуться смогут( это значит им придется построить производственные мощности, на время строительства которых получат квоту на ввоз)
2 часа назад в 11:46
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