Ученые: Apple Watch дает «ложное успокоение», которое убивает пользователя

Исследование показало, что Apple Watch нередко пропускают признаки гипертонии, чем вводят пользователя в опасное состояние успокоения. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«Высокое кровяное давление — это то, что мы называем тихим убийцей. В большинстве случаев вы его не чувствуете. Вы даже не знаете, что у вас оно есть. Оно протекает бессимптомно и является основной модифицируемой причиной сердечно-сосудистых заболеваний», — Адам Бресс, ведущий автор и исследователь из Медицинской школы Спенсера Фокса Экклса при Университете Юты.

Ученые из Университета Юты и Университета Пенсильвании провели исследование и обнаружили, что одобренная FDA функция обнаружения гипертонии в Apple Watch на самом деле срабатывает лишь в 40% случаев, а еще 60% людей с недиагностированным высоким давлением просто не замечает.Оказалось, что эффективность обнаружения гипертонии в Apple Watch сильно варьируется в зависимости от возраста человека. При этом отсутствие оповещения владельцы часов приравнивают к отсутствию самого заболевания, что зачастую бывает не так. В результате чувство «ложного успокоения» мешает человеку вовремя пройти обследования и получить диагноз, а значит увеличивает риск умереть от гипертонии.Стоит отметить, что сама Apple прямо предупреждает: функция «не предназначена для замены традиционных методов диагностики» и что «отсутствие уведомления не означает отсутствия гипертонии». Однако к этим предупреждениям человек может и не прислушаться.