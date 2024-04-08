Ученые доказали, что тексты песен деградируют с каждым годом. Родители были правы

Олег

Музыка


Ученые исследовали тексты популярных песен за несколько десятков лет и подтвердили — если вам кажется, что эстрада отупела, то вам не кажется.

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Группа исследователей из Европы проанализировала слова примерно 12 тысяч популярных песен на английском языке, вышедших за последние 40 лет — с 1980 по 2020 год. Оказалось, что музыкальная индустрия серьезно деградировала: тексты песен самых разных жанров стали более простыми, однообразными и агрессивными.

«За последние 40 лет мы стали свидетелями радикальных изменений в музыкальной индустрии. Они затронули все сферы – от того, как продается музыка, и до того, как она пишется», – говорит старший ученый Ева Зангерле, доцент Инсбрукского университета. 

Авторы не назвали конкретных исполнителей, однако подметили, что тексты песен, которые считаются популярными в определенный период времени, могут отражать ценности общества и его уровень культуры. Результаты исследования подтвердили более ранние выводы о том, что позитивно окрашенные тексты сменяются негативными чувствами — гневом, отвращением и грустью. А еще современная индустрия отличается зацикленностью на себе, поскольку в текстах теперь чаще встречаются слова «я» и «мой». 

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Источник:
Inosmi
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Комментарии

+3
н0мер
Ебать, это были нобелевские лауреаты не меньше
Вчера в 20:02
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Dmitriy
+895
Dmitriy
Да, и тексты и музыка (ее вообще не осталось, только бит и луп)...
Вчера в 21:04
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