Ученые доказали, что тексты песен деградируют с каждым годом. Родители были правы



Ученые исследовали тексты популярных песен за несколько десятков лет и подтвердили — если вам кажется, что эстрада отупела, то вам не кажется.







Группа исследователей из Европы проанализировала слова примерно 12 тысяч популярных песен на английском языке, вышедших за последние 40 лет — с 1980 по 2020 год. Оказалось, что музыкальная индустрия серьезно деградировала: тексты песен самых разных жанров стали более простыми, однообразными и агрессивными.





«За последние 40 лет мы стали свидетелями радикальных изменений в музыкальной индустрии. Они затронули все сферы – от того, как продается музыка, и до того, как она пишется», – говорит старший ученый Ева Зангерле, доцент Инсбрукского университета.



Авторы не назвали конкретных исполнителей, однако подметили, что тексты песен, которые считаются популярными в определенный период времени, могут отражать ценности общества и его уровень культуры. Результаты исследования подтвердили более ранние выводы о том, что позитивно окрашенные тексты сменяются негативными чувствами — гневом, отвращением и грустью. А еще современная индустрия отличается зацикленностью на себе, поскольку в текстах теперь чаще встречаются слова «я» и «мой».