Ученые: экран смартфона необратимо портит кожу лица



Ученые исследовали влияние экрана смартфона на человека и обнаружили, что он портит не только зрение. Информация опубликована в ScienceAlert.



Согласно источнику, свечение синего спектра оказалось вредоносным для кожи человека. Новые исследования показывают, что воздействие света от дисплея стимулирует выработку меланина — естественного пигмента кожи, который отвечает за её цвет. В результате на лице могут появиться темные пятна из-за гиперпигментации.







Другой возможный вред — морщины. Оказывается, синий свет способен повреждать белок коллаген, который придает коже упругость и плотную структуру. Чем меньше коллагена — тем больше морщин на лице. Ученые добились такого эффекта, держа смартфон на расстоянии 1 см от кожи в течение часа. Расстояние более 10 см уменьшает эффект в 100 раз, однако здесь играет роль количество времени перед экраном и частота использования.



Еще одно влияние на здоровье кожи является косвенным и связано с нарушением сна. Как известно, синий свет подавляет выработку мелатонина, который является основным гормоном для здорового сна. Уменьшение количества мелатонина нарушает длительность и качество сна; ухудшает его и контент из соцсетей, который принудительно удерживает мозг в напряжении. В результате возникает нарушение сна, провоцирующее в том числе заболевания кожи, вроде акне, экземы и розацеа. А еще разрушается драгоценный коллаген.



Самое печальное — риск необратимости большинства перечисленных эффектов и изменений.