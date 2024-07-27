Ученые: экран смартфона необратимо портит кожу лица

Олег

Осиненный пользователь смартфона


Ученые исследовали влияние экрана смартфона на человека и обнаружили, что он портит не только зрение. Информация опубликована в ScienceAlert.

Согласно источнику, свечение синего спектра оказалось вредоносным для кожи человека. Новые исследования показывают, что воздействие света от дисплея стимулирует выработку меланина — естественного пигмента кожи, который отвечает за её цвет. В результате на лице могут появиться темные пятна из-за гиперпигментации.

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Другой возможный вред — морщины. Оказывается, синий свет способен повреждать белок коллаген, который придает коже упругость и плотную структуру. Чем меньше коллагена — тем больше морщин на лице. Ученые добились такого эффекта, держа смартфон на расстоянии 1 см от кожи в течение часа. Расстояние более 10 см уменьшает эффект в 100 раз, однако здесь играет роль количество времени перед экраном и частота использования.

Еще одно влияние на здоровье кожи является косвенным и связано с нарушением сна. Как известно, синий свет подавляет выработку мелатонина, который является основным гормоном для здорового сна. Уменьшение количества мелатонина нарушает длительность и качество сна; ухудшает его и контент из соцсетей, который принудительно удерживает мозг в напряжении. В результате возникает нарушение сна, провоцирующее в том числе заболевания кожи, вроде акне, экземы и розацеа. А еще разрушается драгоценный коллаген.

Самое печальное — риск необратимости большинства перечисленных эффектов и изменений. 

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Источник:
ScienceAlert
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Комментарии

Dmitriy
+1061
Dmitriy
А, ну тонны ботокса в морду это норм, да...
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