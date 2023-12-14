Ученые изобрели умную крышку для бутылки. Она покажет свежесть молока в одно касание

Олег

Крышка

Фото: Mimica

В сети показали инновационную крышку для бутылок с продуктами питания. О ней пишут в Yanko Design.

Согласно источнику, девайс разработан совместными усилиями United Caps и Mimica. Крышка изначально задумывалась для людей с нарушениями зрения, однако в результате получился очень универсальный предмет, который может быть полезен любому.

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Фото: Mimica
Фото: Mimica

Крышка Mimica Bump Cap упрощает получение сведений о свежести продукта. Благодаря ей можно не нюхать содержимое и не искать срок годности на упаковке — достаточно провести пальцем по поверхности крышки. Если она гладкая, то всё в порядке., а если бугристая — продукт начал портиться.

Крышка содержит запатентованную гелевую технологию, которая активируется при первом открытии напитка. Гель не контактирует с продуктом напрямую, а вместо этого просто использует комбинацию температуры и времени с момента открытия. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

wetwet
+848
wetwet
не понимаю на что этот гель реагирует. просто сам по времени начинает возбухать? или все таки реагирует на какие то газы?
21 минуту назад
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