Ученые изобрели умную крышку для бутылки. Она покажет свежесть молока в одно касание

Фото: Mimica



В сети показали инновационную крышку для бутылок с продуктами питания. О ней пишут в Yanko Design.



Согласно источнику, девайс разработан совместными усилиями United Caps и Mimica. Крышка изначально задумывалась для людей с нарушениями зрения, однако в результате получился очень универсальный предмет, который может быть полезен любому.









Фото: Mimica



Крышка Mimica Bump Cap упрощает получение сведений о свежести продукта. Благодаря ей можно не нюхать содержимое и не искать срок годности на упаковке — достаточно провести пальцем по поверхности крышки. Если она гладкая, то всё в порядке., а если бугристая — продукт начал портиться.



Крышка содержит запатентованную гелевую технологию, которая активируется при первом открытии напитка. Гель не контактирует с продуктом напрямую, а вместо этого просто использует комбинацию температуры и времени с момента открытия. Крышка Mimica Bump Cap упрощает получение сведений о свежести продукта. Благодаря ей можно не нюхать содержимое и не искать срок годности на упаковке — достаточно провести пальцем по поверхности крышки. Если она гладкая, то всё в порядке., а если бугристая — продукт начал портиться.Крышка содержит запатентованную гелевую технологию, которая активируется при первом открытии напитка. Гель не контактирует с продуктом напрямую, а вместо этого просто использует комбинацию температуры и времени с момента открытия.